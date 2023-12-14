CICG:Наслаждение «морем цветов» в городе Чжуншань

В рамках программы «Восприятие жизненной силы города Чжуншань» делегация переводчиков и представителей иностранных СМИ посетила Фестиваль хризантем в поселке Сяолань 2023 года.

Delegation visiting the «Sea of Flowers» at the Xiaolan Chrysanthemum Fair

Судя по описанию, маленькая хризантема была свидетелем развития и изменений этой земли на протяжении тысячелетий. У жителей поселка Сяолань есть традиция любить хризантемы, сажать хризантемы и наслаждаться ими. Еще во времена династии Южная Сун жители поселка Сяолань, бежавшие от войны на юг с Центральных равнин, начали сажать хризантемы. В 1736 году жители поселка Сяолань провели «Оценка художественного искусства из хризантем», чтобы сравнить хризантемовое искусство каждой семьи, что стало самым ранним прототипом Фестиваля хризантем. В 1782 году в поселке Сяолань был проведен первый Фестиваль хризантем, а начиная с 11-ого года 60-летнего цикла Цзяцин династии Цин, в поселке Сяолань каждые 60 лет (1814, 1874, 1934 и 1994 годы) проводится масштабный Фестиваль хризантем. В 1979 году в Китае началась политика реформ и открытости, когда в поселке Сяолань возобновили проведение «Фестиваль хризантем», чтобы зарубежные китайцы из города Чжуншань, Гонконга и Макао вернулись в родной город, начали инвестировать в промышленность и открывать заводы, положив начало первой партии китайско-иностранных кооперативных предприятий после реформ и открытости и первой партии «домохозяйств на миллион долларов», которые внесли неизгладимый вклад в экономическое развитие Китая. 4-й Фестиваль хризантем, состоявшийся в 1994 году, привлек более 6 миллионов посетителей из страны и из-за рубежа, а в 2006 году «Фестиваль хризантем в поселке Сяолань» был включен в первую партию охранного списка «Национального нематериального культурного наследия», и в настоящее время Фестиваль хризантем в поселке Сяолань является одним из самых известных событий культурного туризма в Гуандуне, Гонконге и районе залива Макао. В настоящее время Фестиваль хризантем, проводимый в поселке Сяолань, является известным культурным и туристическим событием в районе Большого залива Гуандун, Гонконга и Макао.

В саду хризантем поселка Сяолань есть восемь выставочных зон, включая зону художественного изготовления хризантем, зону сбора знаменитых хризантем, зону цветочного моря, зону выставки культурного искусства, зону культурной выставки, зону питания, зону творческого базара и зону красной сети отдыха. Более 20 групп хризантем тематического ландшафтного дизайна, более 800 видов хризантем в сочетании с поэзией, живописью, тенью еще больше подчеркивают культурное очарование хризантем, в которых около 12 000 квадратных метров красочного моря цветов, что заставляет посетителей задерживаться.

В Саду хризантем посетители с большим интересом знакомились с «Фестивалем хризантем на кончике языка». Мясо из хризантем, вино из хризантем, мороженое из хризантем и другие знаменитые деликатесы поселка Сяолань, а также демонстрация культуры съедобных хризантем пользовались популярностью среди посетителей. В Японии культура хризантем также имеет долгую историю, и фестиваль хризантем в поселке Сяолань стал для меня открытием. После возвращения в свою страну я буду рекомендовать это место своим друзьям из СМИ в разных странах, чтобы все они приехали в следующем году испытать и рассказать о Фестивале хризантем в поселке Сяолань, Чжуншань». с воодушевлением сказал Томокадзу Уэно, журналист из Японии.

Сочетание блестящей китайской культуры хризантем и современной цивилизации придало Фестивалю хризантем в поселке Сяолань уникальное значение и широкое пространство для наследования и развития. Город Чжуншань расширяет круг своих друзей, встречаясь с цветами и распространяя дружбу с хризантемами, и обсуждает со всеми слоями общества в стране и за рубежом вопросы развития и продвижения процветания.