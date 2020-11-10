Цифровой разбор: почему Китай проводит CIIE?

Общество
10 ноября 2020

Четвертого ноября открылась 3-я  Китайская международная импортная ярмарка, которая проводится третий год подряд и вызывает огромный интерес других стран мира. Так какие товары и продукцию Китай  с развитым производством планирует закупить на данной ЭКСПО? Ответ можно найти в недавнем выпуске специальной программы  «Цифровой разбор импортной ЭКСПО» телеканала CGTN Русский.

После 40 лет успешного проведения политики  реформ и открытости среди 1,4-миллиардного населения Китая 400 миллионов относится к среднему классу. Эта группа людей склонна выбирать высококачественные, персонализированные бренды и товары.  Ожидается, что в 2020 году Китай  превзойдет США и станет крупнейшим потребительским рынком в мире. Кроме того, Китай сохраняет свою лидирующую позицию в качестве крупнейшей страны-производителя  уже десятый год подряд. Промышленная цепочка Китая включает в себя такие области, как автомобилестроение, авиастроение,  электронику и кораблестроение. Кроме того, растет спрос на высококачественное оборудование, а с помощью импортного ЭКСПО  потребителям будет удобнее разобраться в желаемой продукции. С помощью видео вы можете увидеть расположение и планировку шести выставочных зон, включая автомобильную выставочную зону, зоны торговли услугами, продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, медицинского оборудования и лекарств, а также зоны потребительских товаров и технического оборудования.

Факт того, что Китай провел такую масштабную выставку на фоне глобальной пандемии, вызвал много внимания мировой  общественности. В отчете телеканала CGTN указано, что третья импортная ЭКСПО нынешняя  ярмарка объединила лучшую продукцию со всего мира и тенденции разных отраслей, а также было создано четыре специальные зоны, посвященные общественному здравоохранению и предотвращению эпидемий, энергосбережению и защите окружающей среды, интеллектуальному транспорту, спортивным товарам и так далее. Кроме того, в выставочной зоне, посвященной здравоохранению,  показана международная продукция, играющая важную роль в профилактике и контролю эпидемии коронавируса.

Также, в проекте «Цифровой разбор: почему Китай проводит CIIE?» уделялось  внимание таким вопросам, как восстановление экономики Китая во время эпидемии, сокращение бедности путем установки солнечных панелей и почему Китай импортирует так много сои. Когда наступила эпидемия в стране, Китай принял самые строгие меры профилактики и контроля  в таких ключевых секторах, как электроэнергетика, связь, транспорт, чтобы обеспечить их стабильную работу. После того, как эпидемию удалось взять под контроль, предприятия общественного питания, розничной торговли  и другие компании постепенно возоновили свою деятельность. Также восстановилась занятость,   и снова начался рост потребления. Помимо сохранения высокого уровня импортной торговли, несмотря на пандемию, ключевая позиция Китая в  производственной цепочке не пострадала.

О CGTN

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Сайт: https://russian.cgtn.com/

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