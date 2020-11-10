Цифровой разбор: почему Китай проводит CIIE?

Четвертого ноября открылась 3-я Китайская международная импортная ярмарка, которая проводится третий год подряд и вызывает огромный интерес других стран мира. Так какие товары и продукцию Китай с развитым производством планирует закупить на данной ЭКСПО? Ответ можно найти в недавнем выпуске специальной программы «Цифровой разбор импортной ЭКСПО» телеканала CGTN Русский.

После 40 лет успешного проведения политики реформ и открытости среди 1,4-миллиардного населения Китая 400 миллионов относится к среднему классу. Эта группа людей склонна выбирать высококачественные, персонализированные бренды и товары. Ожидается, что в 2020 году Китай превзойдет США и станет крупнейшим потребительским рынком в мире. Кроме того, Китай сохраняет свою лидирующую позицию в качестве крупнейшей страны-производителя уже десятый год подряд. Промышленная цепочка Китая включает в себя такие области, как автомобилестроение, авиастроение, электронику и кораблестроение. Кроме того, растет спрос на высококачественное оборудование, а с помощью импортного ЭКСПО потребителям будет удобнее разобраться в желаемой продукции. С помощью видео вы можете увидеть расположение и планировку шести выставочных зон, включая автомобильную выставочную зону, зоны торговли услугами, продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, медицинского оборудования и лекарств, а также зоны потребительских товаров и технического оборудования.

Факт того, что Китай провел такую масштабную выставку на фоне глобальной пандемии, вызвал много внимания мировой общественности. В отчете телеканала CGTN указано, что третья импортная ЭКСПО нынешняя ярмарка объединила лучшую продукцию со всего мира и тенденции разных отраслей, а также было создано четыре специальные зоны, посвященные общественному здравоохранению и предотвращению эпидемий, энергосбережению и защите окружающей среды, интеллектуальному транспорту, спортивным товарам и так далее. Кроме того, в выставочной зоне, посвященной здравоохранению, показана международная продукция, играющая важную роль в профилактике и контролю эпидемии коронавируса.

Также, в проекте «Цифровой разбор: почему Китай проводит CIIE?» уделялось внимание таким вопросам, как восстановление экономики Китая во время эпидемии, сокращение бедности путем установки солнечных панелей и почему Китай импортирует так много сои. Когда наступила эпидемия в стране, Китай принял самые строгие меры профилактики и контроля в таких ключевых секторах, как электроэнергетика, связь, транспорт, чтобы обеспечить их стабильную работу. После того, как эпидемию удалось взять под контроль, предприятия общественного питания, розничной торговли и другие компании постепенно возоновили свою деятельность. Также восстановилась занятость, и снова начался рост потребления. Помимо сохранения высокого уровня импортной торговли, несмотря на пандемию, ключевая позиция Китая в производственной цепочке не пострадала.

О CGTN

Это международная медиаорганизация, цель которой предоставлять глобальной аудитории точную и своевременную информацию, а также различные аудиовизуальные услуги, способствуя общению и взаимопониманию между Китаем и миром, расширяя культурный обмен, взаимодоверие и сотрудничество между Китаем и другими странами.

Сайт: https://russian.cgtn.com/