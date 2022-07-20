Cnews рассказал о 7 шагах для быстрого внедрения «Р7-Офис» в больших компаниях

Андрей Середа, эксперт ИТ-компании Lad в интервью популярному порталу в сфере корпоративных информационных технологий Cnews рассказал о нюансах внедрения «Р7-Офис» в крупных организациях с числом пользователей от 1000 человек.

По мнению эксперта ИТ-компании Lad, переход на офисный пакет приложений «Р7-Офис» можно разбить на семь основных шагов. Первый шаг – компании следует оценить задачи внедрения и пользователей. Второй шаг – выбрать вариант поставки решения. Третий шаг – проанализировать имеющуюся инфраструктуру и интеграции, которые могут потребоваться. Четвертый шаг – создать рабочую группу, в которую включить представителя интегратора, системного администратора и HR-менеджера. Интегратор поможет проверить работоспособность решения на определенной инфраструктуре, системный администратор займется решением технических задач, а HR-менеджер будет помогать с адаптацией сотрудников. Пятый шаг – составить дорожную карту, если это необходимо. Шестой шаг – очень важный: создать базу знаний с ответами на самые популярные вопросы и провести обучение. И, наконец, седьмой – определить сроки внедрения.