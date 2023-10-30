Cognizant и ISS продолжают модернизацию финансовой организации ISS

Компания Cognizant объявила о продлении на пять лет сотрудничества с ISS, ведущей компанией по управлению восприятием рабочего пространства и объектами недвижимости. Продление сотрудничества позволит компании Cognizant и дальше помогать компании ISS повышать эффективность и инновационность своей финансовой организации в Северной Европе. На данный момент компания Cognizant уже перенесла многочисленные и различающиеся в зависимости от страны процессы и системы на одну упрощенную, консолидированную и автоматизированную платформу. Эти усовершенствования позволили сотрудникам финансового отдела и бухгалтерии компании ISS ежегодно обрабатывать больше счетов-фактур, что было положительно воспринято их клиентами и поставщиками.

Компания Cognizant начала сотрудничество с компанией ISS в 2014 году и за этот период успешно внедрила оптимизированную, масштабируемую финансовую и бухгалтерскую модель. Это позволило объединить различные страны и службы в один стандартизованный процесс и одну систему, что повысило эффективность и привело к снижению расходов. Также была создана новая платформа управления, которая снижает дублирование в рабочем потоке финансовых и бухгалтерских процессов. Компания Cognizant также внедрила несколько инструментов и систем для повышения автоматизации, в том числе такие средства поиска дублирований, как ProHanc и Tracer. На следующем этапе проекта компания Cognizant будет стремиться непрерывно внедрять инновации и повышать производительность труда в финансовой организации, поставляя решения и процессы, предназначенные для упрощения, гармонизации и стандартизации методов выполнения работы с целью дальнейшего снижения расходов. Также будет вестись работа над разработкой решений для развертывания в дальнейшем в других бизнес-подразделениях ISS параллельно и в соответствии с непрерывной реализацией стратегии Global One ISS.

Томас Джюрсоу (Thomas Djursoe), менеджер по стране компании Cognizant Denmark, сказал: «Мы очень рады продолжению нашего сотрудничества с компанией ISS для дальнейшей модернизации и повышения эффективности финансовой организации в Северной Европе. За время нашего сотрудничества мы вместе работали над внедрением новой операционной модели, которая улучшила обработку счетов-фактур и коммуникацию компании ISS как с клиентами, так и с поставщиками. Сотрудники ISS также стали работать эффективнее и с взаимодействием между странами, что в конечном итоге привело к снижению затрат компании ISS благодаря оптимизации текущей деятельности. Мы с нетерпением ждем следующего этапа нашего сотрудничества и дальнейших инноваций вместе с ISS».

Павел Ровицки (Pawel Rowicki), руководитель отдела трансформации общих служб в ISS, сказал: «За время взаимодействия с компанией Cognizant мы перешли с многочисленных, различающихся в зависимости от страны финансовых процессов на одну консолидированную и автоматизированную модель. Это существенно повысило нашу эффективность и в целом улучшило обслуживание нами поставщиков и клиентов. В результате наша финансовая служба теперь быстрее и экономичнее обрабатывает счета-фактуры благодаря используемой нами стандартизованной службе. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с компанией Cognizant и дополнительных инноваций и повышения эффективности, чего мы рассчитываем вместе добиваться».