Cognizant применит генеративный ИИ NVIDIA BioNeMo для поиска лекарств фармкомпаниями

Cognizant развивает применение технологии генеративного ИИ, используя платформу NVIDIA BioNeMo для решения сложных задач открытия лекарств в медико-биологической отрасли, и тем самым повышает эффективность процесса разработки и ускоряет вывод новых спасающих жизни методов лечения на рынок.

Традиционные методики поиска лекарств связаны с трудоемкими процессами и требуют анализа больших объемов научной литературы и клинических данных для обнаружения соответствующих идей. Более того, традиционные методы связаны с высокими затратами и продолжительными жизненными циклами разработки с высокой частотой неудач. Используя технологии генеративного ИИ, клинические исследователи могут быстро просеивать большие наборы данных, более точно прогнозировать взаимодействия между лекарственными соединениями и создавать новые, жизнеспособные пути разработки лекарств.

«Больше чем любой другой технологический прорыв за последние десятилетия, генеративный ИИ может революционно изменить подходы к исследованию, разработке и выводу на рынок новых лекарств, ускорив спасительные открытия и сделав их более рациональными и доступными, — сказал Анна Эланго (Anna Elango), исполнительный вице-президент подразделения базовых технологий и анализа компании Cognizant. — Сотрудничая с NVIDIA, Cognizant может открыть путь к реализации этого видения безопасно, ответственно и экономично для наших клиентов из медико-биологической отрасли».

Используя свои глубокие знания в области медико-биологических наук и искусственного интеллекта, а также предварительно обученные для этой отрасли генеративные модели ИИ NVIDIA, предлагаемые в составе платформы BioNeMo, Cognizant стремится предоставить клиентам доступ к набору услуг по созданию моделей, включая предварительно обученные модели, современнейшие платформы разработки и интерфейсы API, которые обеспечат клиентам самый быстрый путь к обучению и индивидуальной настройке корпоративных моделей с использованием собственных данных. Данное предложение должно помочь в осуществлении этого с меньшим вмешательством вручную для анализа данных и без необходимости писать сложный код и создавать или поддерживать инфраструктуру.

«Генеративный ИИ вызовет следующую волну роста эффективности работы предприятий в разных отраслях благодаря программной платформе NVIDIA AI Enterprise, — сказал Алвин ДаКоста (Alvin DaCosta), вице-президент Глобальной консалтинговой партнерской организации компании NVIDIA. — Использование NVIDIA BioNeMo поможет компании Cognizant предоставлять своим клиентам в медико-биологической отрасли, передовые, безопасные и надежные услуги ИИ для улучшения результатов применения пользовательских приложений для поиска лекарств».

Cognizant сотрудничает с ведущими мировыми фирмами, работающими в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицинского оборудования, охватывая всю цепочку создания стоимости в медико-биологической отрасли от научных исследований и разработок до цифрового здравоохранения. Эта работа укрепляет способность отрасли развивать науку, улучшать результаты лечения пациентов и повышать ценность бизнеса, позволяя реализовать ориентированный на пациентов подход и лучше взаимодействовать со специалистами в области здравоохранения. Предложения Cognizant в медико-биологической отрасли поддерживают более 120 глобальных производственных линий и более 18 миллионов пациентов, пользующихся изделиями компаний, производящих медицинское оборудование.

Компания Cognizant намерена искать им дополнительное применение, сотрудничая с NVIDIA в таких областях, как производство и автомобилестроение, где генеративный ИИ может повысить производительность, оптимизировать затраты и быстрее вывести инновации на рынок. В этом году компания Cognizant намерена создать Центр передового опыта использовании ИИ NVIDIA для дальнейшего созданий инноваций, используя технологии NVIDIA, включая платформы NVIDIA Metropolis, NVIDIA Omniverse и NVIDIA AI Enterprise, в интересах клиентов из разных отраслей по всему миру.