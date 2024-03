Cognizant продолжила сотрудничество с Pon IT по управлению и оптимизации облачных служб

Компания Cognizant объявила о продолжении своих давних отношений с компанией Pon IT, входящей в международный голландский семейный холдинг Pon Holdings. Это сотрудничество позволит компании Cognizant продолжить обеспечивать различные операционные компании Pon IT управляемыми облачными службами. На следующем этапе сотрудничества Cognizant продолжит оптимизацию, которая, как ожидается, даст возможность Pon IT использовать гибкую, интуитивно понятную и интегрированную облачную платформу.

В ходе шестилетних отношений Cognizant трансформировала инфраструктуру Pon IT, чтобы создать гибкую платформу, использующую возможности автоматизации. С учетом большого числа разных операционных компаний, осуществляющих свою деятельность в различных секторах, дальнейшая работа Cognizant над облачной платформой управляемых служб в рамках продолжения отношений должна обеспечить Pon IT доступ к общим возможностям и процессам, а также предоставляемым по запросу данным, и их использование. Платформа предназначена для обеспечения стабильности и эффективности работы Pon IT.

«Мы рады, что наш партнер Cognizant продолжит нас поддерживать. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества, — говорит Тон ван Дейк (Ton van Dijk), ИТ-директор Pon Holdings. — Мы уверены, что благодаря нашим взаимным знаниям и опыту мы сможем еще больше улучшить нашу и без того стабильную и проверенную платформу».

Сакет Гулати (Saket Gulati), глава Cognizant в Северной Европе, сказал: «Мы очень рады продолжить работу с Pon IT по обеспечению их облачной платформы управляемыми службами и созданию преимуществ. В течение длительных отношений мы вместе с командой Pon IT работали над модернизацией и оптимизацией облачной платформы, чтобы данные технологии приносили коммерческую пользу, которую они должны приносить. Компании, которые внедряют облачные решения, получают такие конкурентные преимущества, как повышенная эффективность, гибкость, инновационность и масштабируемость благодаря мощным преимуществам облачных решений. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Pon IT».