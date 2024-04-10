Cognizant совместно с Shopify и Google Cloud реформирует корпоративную розничную торговлю

Компания Cognizant объявила о вступлении в стратегический альянс с Shopify и Google Cloud для обеспечения цифровой трансформации и модернизации платформ для глобальных ритейлеров и брендов. Целью альянса является объединение возможностей ведущей торговой платформы Shopify, базовой облачной инфраструктуры Google Cloud и опыта специалистов компании Cognizant по предоставлению клиентам консультационных услуг и технологических решений в области розничной торговли.

Движущей силой этого альянса является потребность ритейлеров в модернизации существующих и внедрении новых технологий для предоставления клиентам рекомендаций в режиме реального времени, оказания помощи при совершении покупок и разработки индивидуальных предложений. Это комбинированное предложение направлено на модернизацию розничных сетей, которая поможет раскрыть ценность для бизнеса таких технологий, как генеративный искусственный интеллект.

Совместное предложение поможет корпоративным розничным сетям, сталкивающимся с трудностями персонализации обслуживания клиентов, глобального масштабирования своей деятельности и модернизации своих торговых платформ. Используя коммерческую операционную систему Shopify, опирающуюся на Google Cloud, а также обширный набор облачных решений Google, бренды получат в свое распоряжение базовые технологии, необходимые для осуществления компанией Cognizant эффективной цифровой трансформации и реализации преимуществ в различных форматах розничной торговли.

«Мы с энтузиазмом приступаем к сотрудничеству с Shopify и Google Cloud, чтобы изменить коммерческий опыт розничных предприятий и предложить им единый доступ к торговой платформе, технологическим решениям и облачной инфраструктуре на базе генеративного ИИ, — говорит Сушант Варику (Sushant Warikoo), старший вице-президент и руководитель подразделения розничной торговли компании Cognizant. — Наша цель — вооружить набором коммерческих инструментов предприятия розничной торговли, независимо от их размера, и предложить решения, отвечающие будущим тенденциям и потребностям как ритейлеров, так и клиентов, включая безупречное и максимально персонализированное взаимодействие с клиентами, персональных ИИ-консультантов по покупкам, борьбу с мошенничеством, устойчивое развитие и многое другое».

«Shopify и Google Cloud связывают давние и прочные отношения. Вместе мы занимаемся выводом на рынок новейших коммерческих решений, которые помогают предприятиям ускорить модернизацию, масштабирование и инновации, — рассказывает Риту Ханна (Ritu Khanna), вице-президент по партнерским отношениям компании Shopify. — Теперь, с компанией Cognizant как партнером, работающим непосредственно с клиентами, мы сможем активизировать процесс трансформации, необходимый предприятиям для стимулирования их роста».

«Ожидания потребителей меняются все быстрее, поскольку генеративный искусственный интеллект меняет природу цифрового взаимодействия, — поясняет Кэрри Тарп (Carrie Tharp), вице-президент по стратегическим отраслям Google Cloud. — Это новое предложение поможет ритейлерам быстрее и проще модернизировать свою практику электронной коммерции на ведущей в мире платформе для розничной торговли с помощью новейших технологий на базе искусственного интеллекта и цифровых инноваций».