Криптобиржа CoinEx объявила об обновлении показателя резервирования активов. Благодаря использованию дерева Меркла эта процедура позволяет каждому пользователю проверять включены ли активы в дерево Меркла, подтверждать достоверность данных для безопасной проверки резервов активов. Последние данные, опубликованные CoinEx, показывают, что показатель резервирования составляет 1:1. CET достиг 113,31%, в то время как показатели резервирования для основных активов, таких как USDT, USDC, BTC и ETH, превысили 100%. Это означает, что на каждый 1 доллар активов, депонированных пользователями, CoinEx резервирует как минимум еще 1 доллар, чтобы у платформы было достаточно средств для удовлетворения требований пользователей о снятии средств. В настоящее время CoinEx доказывает свой резерв CET, USDT, USDC, BTC, ETH и DOGE.

Помимо обновления показателя резервирования активов, CoinEx активно строит свою систему безопасности. Команда безопасности CoinEx использует множество передовых механизмов, чтобы сбалансировать удобство и безопасность в горячих и холодных кошельках, включая протоколы с несколькими подписями, физическое разделение систем, мониторинг в реальном времени и автоматические оповещения. Компания CoinEx также создала Shield Fund, который выделяет 10% торговых сборов для дальнейшего обеспечения целостности активов пользователей при экстремальных рисках.