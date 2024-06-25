CoinEx объявила об обновлении показателя резервирования активов

Экономика
25 июня 2024

Криптобиржа CoinEx объявила об обновлении показателя резервирования активов. Благодаря использованию дерева Меркла эта процедура позволяет каждому пользователю проверять включены ли активы в дерево Меркла, подтверждать достоверность данных для безопасной проверки резервов активов. Последние данные, опубликованные CoinEx, показывают, что показатель резервирования составляет 1:1. CET достиг 113,31%, в то время как показатели резервирования для основных активов, таких как USDT, USDC, BTC и ETH, превысили 100%. Это означает, что на каждый 1 доллар активов, депонированных пользователями, CoinEx резервирует как минимум еще 1 доллар, чтобы у платформы было достаточно средств для удовлетворения требований пользователей о снятии средств. В настоящее время CoinEx доказывает свой резерв CET, USDT, USDC, BTC, ETH и DOGE.  

Помимо обновления показателя резервирования активов, CoinEx активно строит свою систему безопасности. Команда безопасности CoinEx использует множество передовых механизмов, чтобы сбалансировать удобство и безопасность в горячих и холодных кошельках, включая протоколы с несколькими подписями, физическое разделение систем, мониторинг в реальном времени и автоматические оповещения. Компания CoinEx также создала Shield Fund, который выделяет 10% торговых сборов для дальнейшего обеспечения целостности активов пользователей при экстремальных рисках.  

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

EcoFlow выпустила новое решение для энергонезависимых путешествий  

Технологии

Компания TCL получила награды Red Dot 2024 года за выдающийся дизайн продукта

Мир

В Чунцине прошел второй международный конкурс навыков «Пояс и путь»

Спорт

Hisense отмечает свое третье партнерство с чемпионатом UEFA  