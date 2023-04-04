Comarch входит в число ведущих поставщиков технологий лояльности

Разработчик программного обеспечения — компания Comarch, имеет более чем 20-летний опыт работы на рынке и является одним из 12 наиболее значимых поставщиков технологий для реализации программ лояльности. Компания получила признание и была включена в подборку поставщиков Forrester Wave™: Loyalty Technology Solutions (доклад за 1 кв. 2023 г.) — которая является исчерпывающим руководством для специалистов по маркетингу B2C, стремящихся найти лучших поставщиков программ лояльности для решения своих задач.

В докладе представлены 12 наиболее значимых партнеров по лояльности, среди которых упоминается и компания Comarch. Она названа сильным исполнителем, который глобализирует программы лояльности; одной из ее наиболее приоритетных областей является вовлечение сообщества, а запланированные компанией улучшения согласуются с ее концепцией, ориентированной на опыт. Согласно докладу Forrester, преимущества маркетинговой платформы лояльности Comarch включают в себя расширенные возможности управления профилями участников и предотвращения мошенничества. В докладе отмечается, что компания демонстрирует возможности своей платформы с помощью широкого спектра мощных технических сервисов, выделила значительные инвестиции в совершенствование платформы и свою стратегию выхода на рынок, а также имеет четкие показатели КПЭ.

Компания Comarch считает, что ее упоминание в докладе The Forrester Wave™: Loyalty Technology Solutions за 1 кв. 2023 г. является свидетельством высокого уровня этики и эффективности Comarch как в технических, так и в стратегических аспектах программ лояльности. По мнению представителей Comarch, упоминание в столь значительном обзоре для этой отрасли показывает, что компания является надежным выбором для мировых брендов, которым нужно обеспечить поддержку в управлении масштабными программами лояльности. Благодаря своей маркетинговой платформе с применением искусственного интеллекта компания Comarch является партнером по лояльности, чьи продукты приносят ощутимые результаты.

«Я очень рад признанию Comarch в Forrester Wave. Программы лояльности приобретают большую популярность и эта сфера развивается быстрыми темпами. Нам нужны новые бизнес-модели и упрощенное внедрение или интеграция в мартех-экосистемы. В эти трудные времена финансовой нестабильности необходимо сосредоточиться на лояльности клиентов за счет высокого качества обслуживания, персонализации и предоставления значительной выгоды лояльным потребителям. Наша маркетинговая платформа на базе ИИ и широкий спектр бизнес-услуг упрощают множество задач для маркетологов. Мы готовы поддержать вас на каждом этапе, от разработки стратегии до рутинных процессов», — заявил глава компании Comarch Inc. Януш Еремиас Филипяк (Janusz Jeremiasz Filipiak).