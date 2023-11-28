Cпонсор TCL поздравил европейские футбольные команды с квалификацией для летних игр

Компания TCL Electronics, владеющая ведущими брендами бытовой электроники и телевизоров, поздравила своих официальных партнеров, национальные европейские футбольные команды, с успехом в подготовке к европейскому месяцу спорта. Национальные футбольные команды Испании, Италии, Республики Чехия, Словакии и Германии, официально спонсируемые TCL, прошли квалификацию для участия в качестве гостей или хозяев соревнований 2024 г.

Предвидя спортивные события 2024 года, бренд TCL выпустил линейку телевизоров, идеально оснащенных для визуализации каждого момента во всех деталях. Флагманская модель X955 телевизоров QD-Mini LED и модель C955 телевизоров QD-Mini LED обе оснащены процессором AiPQ Processor 3.0 с алгоритмом машинного обучения для шелковистости представления графики.

Кроме того, использующая возможности ИИ технология Motion Clarity Pro непрерывно выявляет быстро движущиеся объекты по их размеру и положению на графическом изображении. При обнаружении летящего к воротам мяча функция Motion Clarity Pro интуитивно рассчитывает движение с точки зрения количества кадров. В сочетании с переменной частотой обновления экрана 144 Гц, которая может адаптироваться под различную частоту исходных кадров в режиме реального времени, эта функция обеспечивает зрителю идеальный обзор, чтобы увидеть забиваемый гол, а связанная с движением размытость изображения сильно снижается для исключительной четкости.

Для ощущения полного погружения зрителю необходимы все бросающиеся в глаза цвета как на поле, так и за его пределами, от четко выделяющейся яркой формы сборной до газона стадиона ярчайшего зеленого цвета. «Спортивный режим» классифицирует содержимое изображения согласно восприятию ИИ, корректируя соответствующим образом параметры качества, в том числе яркость, контрастность и разрешение. В результате получается потрясающе живая визуализация стадиона, выражаемая в более чем миллиарде цветов.

Когда речь идет об определении действительно реалистичного впечатления от просмотра телевизора, размер очень важен. Поэтому был создан модельный ряд телевизоров TCL со сверхбольшими экранами, от 65 дюймов и больше. Модель TCL X955 с революционной пиковой яркостью и модель TCL C955 на определенных рынках предлагаются с размером экрана до 85 и 98 дюймов. Так как TCL является лучшим в мире брендом в сегменте 98-дюймовых телевизоров, неудивительно что под этим брендом была создана отличная и конкурентоспособная 98-дюймовая модель с разрешением 4K и технологией HDR, TCL P745, чтобы больше фанатов, чем когда-либо, могли как следует насладиться красивой игрой.