Created in Moscow. День третий: образование в креативных индустриях и новые технологии

9 июля на «Российской креативной неделе» в парке Горького пройдет программа третьего дня павильона Created in Moscow, организованного Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и Агентством креативных индустрий.

В этот день павильон московского Правительства будет работать с 10 до 22 часов, вход свободный, для участия в мастер-классах требуется регистрация на официальном сайте проекта.

«Деловая программа дня будет посвящена актуальным подходам к подбору кадров, эффективным моделям развития творческого бизнеса, а также новым форматам и продуктам в этой области», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На дискуссии «Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса» исполнительный директор университета креативных индустрий Universal University Мария Ситковская, Директор по образованию Международной креативной школы TUMO Moscow Александр Абрамов обсудят, каким критериям должны отвечать современные образовательные программы в сфере креативных индустрий, в каких направлениях больше всего ощущается нехватка кадров и как выстроены отношения между бизнесом и образовательными институциями в столице. Также в этой сессии выступят: Никита Токарев — директор архитектурной школы МАРШ и преподаватель модуля «Профессиональная практика», Ася Филиппова — генеральный директор Центра творческих индустрий «Фабрика», Григорий Заславский — ректор ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС», Сергей Попков — сооснователь, программный директор Skillbox, Дария Женихова — режиссер, куратор, продюсер, эксперт в области социокультурных стратегий, руководитель компании «Культура потребления», куратор профиля магистерской программы НИУ ВШЭ «Управление в креативных индустриях». Модерировать сессию будет Игорь Намаконов — директор Федерации креативных индустрий.

Генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, вице-президент Гильдии продюсеров России Сергей Сельянов, руководитель Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов, режиссер Жора Крыжовников, российский медиаменеджер, продюсер, генеральный директор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов и др. примут участие в дискуссии «Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино», актуальной на фоне ухода с российского рынка зарубежных компаний.

Также на повестке дня — дискуссия о fashion-проектах «Москва как плацдарм для новых имен в мире моды», спикерами которой станут руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова, сооснователь марки SL1P Влад Иванов, дизайнер, основатель бренда женской одежды Loom by Rodina Светлана Родина и другие; обсуждение темы «Молодое искусство в поисках своего покупателя», модератором которого станет куратор, основатель коммуникационного бюро Blanar Art и директор галереи Serene Александр Бланарь; дискуссия «Эволюция медиа: от Гутенберга до метавселенных», на которой СЕО коммуникационного агентства Monstars Ирина Ефимова, исполнительный директор блогерского агентства Invite Роберто Панчвидзе, руководитель направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» IТ-кластера фонда «Сколково» Алексей Каленчук и др. обсудят, как развивались медиа и какое влияние на этот процесс оказал интернет. День завершится марафоном металекций «Инновации в креативных индустриях»: «Как рассказывать интерактивные истории», «От лубка до метавселенной», «Мода и технологии: начало», «Дизайн и локальное производство из переработанных материалов».

Отдельное внимание уделяется развлекательной программе. В зоне мастер-классов с 11:00 до 13:00 «Студия БФМ» организует мастер-класс по пластилиновой анимации для детей старше семи лет. Seasons Projects представят четыре мастер-класса – по созданию анимационного фильма с 13:00 до 14:00, по архитектурным скетчам с 15:00 до 16:00, по созданию панно из трав с 16:15 до 17:15 и по созданию свечей с 17:30 до 18:30. С 14:00 до 15:00 «Киношкола ЦЕХ» проводит мастер-класс по прохождению кастинга в кино. Там же с 18:45 до 19:45 арт-сообщество «Сияние» организует воркшоп по ораторскому искусству.

Для тех, кто любит активный образ жизни, с 15:00 до 15:45 и с 16:00 до 16:45 представители студии VELOBEAT проведут две функциональных тренировки на открытом воздухе. В креативной лаборатории с 17:00 до 18:00 будет проходить воркшоп по программированию, в лектории с 17:30 до 18:30 — лекция по искусству, с 19:00 до 20:00 — аукцион и с 21.00 до 22.00 — вечерний показ от «Студии БФМ».

Независимые московские художники устроят граффити-перформанс на входной группе, а в центре павильона разместится цифровая выставка NFT-объектов платформы masters digital.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.