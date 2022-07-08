Created in Moscow. День второй — как «подружить» культуру и бизнес?

8 июля на «Российской креативной неделе» в парке Горького пройдет программа второго дня павильона Created in Moscow, организованного Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и Агентством креативных индустрий.

На границе бизнеса и творчества рождаются интересные коллаборации, происходит обмен опытом и знаниями, тестируются и развиваются новые технологии. Именно этим темам будет посвящен деловой блок программы второго дня. В рамках дискуссии «Москва как модель культурного проектирования: инструменты децентрализации и передачи опыта в регионы» комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, программный директор Фонда V–A–C и московского Дома культуры «ГЭС-2» Алиса Прудникова обсудит с коллегами, как эффективно использовать опыт организации проектов столичными музеями, фондами и другими культурными организациями в регионах России.

Основатель независимой театрально-продюсерской компании «Импресарио», член Союза театральных деятелей России Федор Елютин, директор международного фестиваля современного искусства «Территория» Екатерина Якимова, помощник художественного руководителя театра «Практика», руководитель мастерской Школы-студии МХАТ, один из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Sharles La Tannes Юрий Квятковский, продюсер, заместитель художественного руководителя театра «Современник», директор независимой театральной компании «Июльансамбль», ранее — директор независимой комнады «Невидимый театр» Алексей Никитин и театральный продюсер, программный директор театральных фестивалей Евгений Худяков поговорят о поиске поддержки, партнерстве и грантовых программах на встрече «Как театр может стать успешным бизнес-проектом». В марафоне металекций по теме «Новая музыка и большие продажи: люди, бизнес, коллаборации» примут участие создатель первого в России факультета саунд-дизайна композитор Василий Филатов, креативный директор, диджей, основатель коммуникационного агентства EPICC Слава Джи, директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами «Звука» Александр Гагиев и генеральный продюсер в музыкальном стриминговом сервисе «Звук» Сергей Балдин.

Гостей ждет и обширная развлекательная программа. В зоне мастер-классов с 11.00 до 13.00 будет проходить мастер-класс по рисованной анимации от «Студии БФМ», с 14.00 до 15.00 – воркшоп по видеоарту от ярмарки современного цифрового искусства CADAF. С 15.15 до 16.15 Seasons Projects организуют мастер-класс по созданию плаката. Они же проведут с 17.45 до 18.45 воркшоп «Создание арт-объекта». С 16.30 до 17.30 Музей Транспорта Москвы проведет мастер-класс по автомоделированию, а с 19.00 до 20.00 арт-сообщество «Сияние» устроит воркшоп по актерскому мастерству в формате кинокастинга.

В креативной лаборатории весь день будут проходить активности в восьми креативных направлениях: разработка игр, графический дизайн, 3D-моделирование, создание музыки, кинопроизводство, анимация, программирование и робототехника. Там также выступит директор по образованию школы ТУМО Александр Абрамов.

Независимые московские художники устроят граффити-перформанс на входной группе, а в центре павильона разместится цифровая выставка NFT-объектов платформы Masters digital. День завершится показом «Киношколы ЦЕХ» в лектории.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

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