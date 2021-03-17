Crowe CRS: Анали ФНС объясняет применение антиуклонительной статьи

ФНС выпустила новое письмо с комментариями по вопросам применения ст.54.1 Налогового кодекса РФ. Появление разъяснений актуально в свете противоречивой судебной практики и большого числа споров по данной теме. Письмо ФНС проанализировал Дмитрий Барский, Советник, Руководитель налоговой практики Crowe CRS.

Для начала налоговый орган обозначил признаки доброкачественной сделки: она должна быть исполнена, осуществлена надлежащим лицом, в сделке отсутствует искажение операций, у сделки имеется деловая цель.

Как отметил эксперт, наиболее долгожданными стали комментарии ФНС по поводу налоговой реконструкции. Согласно письму, налогоплательщики имеют право на установление действительных налоговых обязательств. При дроблении бизнеса налоговые органы обязаны учесть все расходы, вычеты по НДС и налоги, уплаченные на специальных налоговых режимах. В иных случаях налогоплательщику требуется раскрыть налоговым органам все обстоятельства сделок с лицом, фактически исполнившим сделку, и представить документы, подтверждающие параметры операций с данным лицом. Однако на практике, по мнению руководителя налоговой практики Crowe CRS, это может означать отсутствие права на налоговую реконструкцию, так как получить документы по сделкам контрагентов 2-го, 3-го и последующего звена лицу-не организатору сделки затруднительно.

К другим важным позициям письма ФНС Дмитрий Барский отнес следующее: в случае если отсутствует спор о факте осуществления расходов, а лицо, фактически исполнившее обязательство, достоверно установлено, реконструкция обязательств может осуществляться по НДС, а по налогу на прибыль применяться расчетный способ определения налоговых обязанностей. В такой ситуации у налогоплательщика должна быть возможность подтвердить действительные параметры спорной операции.