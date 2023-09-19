Crown Aesthetics запустила линейку BIOJUVE Living Skin Biome Care на новых рынках

Crown Aesthetics, подразделение компании Crown Laboratories, Inc., объявило о запуске своей инновационной линейки Biojuve в Ирландии, Великобритании и на крупнейшем рынке эстетической медицины Европы — в Германии. BIOJUVE — принципиально новая марка косметики для ухода за микробиомом кожи, использующая клинически проверенную технологию живых микробов для оптимизации общего микробиома кожи и обеспечения ее более здорового и более молодого вида.

BIOJUVE представляет собой революционный подход к науке о коже. Продукты BIOJUVE, стоящие на переднем крае развития отрасли, были разработаны командой исследований и разработок Crown под руководством инженера по тканям и генетика, доктора философии и научного директора компании Томаса Хитчкока при поддержке всемирно известных сертифицированных дерматологов и специалистов в области эстетической медицины. Микробиологические механизмы запатентованной технологии XYCROBE™ TECHNOLOGY естественным образом и круглосуточно производят и поставляют элементы BIOESSENTIALS™, в том числе белки, полипептиды и антиоксиданты, для оптимизации здоровья и жизнеспособности кожи.

«Мы очень рады возможности представить наши новые инновационные продукты BIOJUVE на рынках Великобритании, Ирландии и Германии, — заявил исполнительный вице-президент и генеральный директор Crown Aesthetics Майкл Маккенна (Michael McKenna). — Бренд добился огромных успехов с момента своего запуска в США в начале 2023 года. Он быстро набирал обороты и привлек в числе первых пользователей несколько видных дерматологов. Мы с нетерпением ждем расширения бренда на международном уровне и информируем потребителей по всему миру о важности сохранения здорового микробиома кожи с помощью BIOJUVE».

«Мы всегда ищем самые современные решения по уходу за кожей с принципиально новыми научными разработками, и нас вдохновляет философия лечения всего микробиома кожи, — заявила д-р Соня Саттлер (Sonja Sattler). — BIOJUVE вне всякого сомнения отличается. Это уникальный продукт с большой научной базой, поэтому я ему очень рада».