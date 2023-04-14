Crystal Lagoons успешно расширяет свою деятельность, заключив соглашение с A’amal Group  

Компания Crystal Lagoons выходит на рынок крупнейшей страны Ближнего Востока, Саудовской Аравии, заключив новое крупное соглашение о развитии в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса и проектов Public Access Lagoons, также именуемых Pal. Этот план развития включает в себя строительство несколько роскошных комплексов, которые будут располагаться в прибрежных и внутренних городах, таких как Эр-Рияд, Джидда, Эд-Даммам, Медина и Эль-Хубар.

Эта основанная ученым Фернандо Фишманном инновационная транснациональная компания заключила сотрудничество с крупной холдинговой компанией A’amal Group, специализирующейся на инвестициях, гостиничном бизнесе, недвижимости и энергетическом развитии на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Основатель и генеральный директор компании A’amal Group Ясин Аль Сурур (Yassin Al Suroor) также является основателем и генеральным директором компании DANA investment, специализирующейся на цифровой экономике. Он является членом правления нескольких региональных и международных компаний, а также некоммерческих международных организаций.

Благодаря новому партнерству с A’amal Group компания Crystal Lagoons укрепляет свое присутствие на Ближнем Востоке, где она уже осуществляет свои текущие проекты в ОАЭ, Египте, Израиле, Палестине и Омане. На самом деле, на Ближнем Востоке расположены две крупнейшие кристально чистые лагуны мира: District One в Дубае (30 Га) и Citystars Sharm El Sheikh в Египте (12,8 Га).

«Я с огромным удовольствием объявляю об этом стратегическом альянсе между A’amal Group и Crystal Lagoons, а также о потенциале, который это сотрудничество создает для Саудовской Аравии. Мы считаем, что это партнерство соответствует нашему видению будущего, и уверены в том, что наша совместная работа приведет к развитию уникальных направлений по всей стране»,– заявил Ясин Аль Сурур, президент и генеральный директор компании A’amal Group.

В центре проектов Pal находятся крупные кристаллические лагуны, которые подходят для плавания и водных видов спорта. Лагуны окружены белыми песчаными пляжами, доступными для посещения за дополнительную плату. В этих комплексах также предусмотрены зоны коммерческого назначения, рестораны, банкетные залы, гостиницы, концертные площадки, террасы, амфитеатры и многое другое.

«Заключение такого стратегического партнерства в рамках 10 проектов Pal в Саудовской Аравии является важной вехой, подтверждающей нашу уникальность и добавленную ценность как бренда. Она также демонстрирует то, что концепция и технология Crystal Lagoons позволяют создавать идиллические пляжи в любой точке мира, даже в центре пустыни, и создавать при этом уникальные туристические возможности», – отметил региональный директор компании Crystal Lagoons Аластер Синклер.

В 2022 году благодаря своим проектам PAL компания Crystal Lagoons достигла рекордного расширения в глобальном масштабе. Компания вышла на 15 новых рынков и заключила сверхкрупные сделки в таких странах как Япония, Австралия, Индия, Израиль, Палестина и многих других.