Cтроительство PerfectSwell® Shizunami завершает American Wave Machines, Inc.

Компания American Wave Machines, Inc. (AWM) объявляет о завершении строительства бассейна для серфинга PerfectSwell® Shizunami (静波サーフスタジアムPerfectSwell®) в Сидзунами (г. Макинохара, Япония) в рекордно короткие сроки. Многие местные магазины для серфинга, включая Jack Ocean Sports, уже обслуживают большое количество местных и приезжих сёрферов.

Строительство бассейна для серфинга с использованием технологии PerfectSwell® Surf Technology было успешно завершено в этом году несмотря на крайне неблагоприятные условия для бизнеса, отражающиеся на международных поездках, и сложности с обеспечением высокой производительности строительства. Владелец лицензии, компания Surf Stadium Japan (SSJ), и AWM совместными усилиями преодолели трудности, связанные с поставками тысяч компонентов. Строительные работы были завершены за рекордные 389 дней.

Во время пусковых испытаний, проводимых специалистами AWM, будут опробованы ранее неприменявшиеся инновационные решения. Одно из них — уникальный механизм формирования волн с различными пространственными характеристиками Temporal Distortion («Искажение времени»), позволяющий выйти на новый уровень управления их гидродинамикой. «Этот механизм значительно расширит выбор волн как для тренировок опытных сёрферов, так и для обучения новичков, — заявил разработчик программного обеспечения для серфинг-бассейнов Уильям Макфарленд (William McFarland) из компании AWM, — Он добавит возможности по изменению характеристик волны и повысит ее динамику в целом». Также были внесены усовершенствования в механизм управления мощностью и производительностью системы генерации волн. «Пусковые испытания подтверждают, что нам удалось повысить производительность», — заявил Ведущий инженер проекта Микель Лазаро (Miquel Lazaro).

Проект PerfectSwell® Shizunami демонстрирует, как можно в условиях современного города создавать волны с самыми высокими характеристиками на относительно небольших по площади специализированных «аренах для серфинга». Масштабируемость технологии для серфинга PerfectSwell® убедительно доказывает, что ее можно успешно использовать по всему миру для занятий сёрферов всех уровней. «Серфинг впервые включен в программу Олимпийских игр. Это переломный момент для данного вида спорта», — заявил основатель компании AWM Брюс Макфарленд (Bruce McFarland). Бассейн для серфинга «PerfectSwell® Shizunami обеспечивает постоянную базу для подготовки спортсменов, проведения выставок и мероприятий в преддверии Олимпийских игр».