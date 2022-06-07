Cuisine Solutions объявила об инвестициях на сумму 250 млн долл. со стороны Bain Capital

Компания Cuisine Solutions Inc., являющаяся мировым лидером и первопроходцем в области производства премиальных пищевых продуктов, приготовленных по технологии су-вид (sous vide), сегодня объявила об инвестициях в размере 250 млн долл. США со стороны Bain Capital для ускорения роста и глобальной экспансии. Эти миноритарные инвестиции будут способствовать дальнейшему укреплению авторитета компании Cuisine Solutions в категории су-вид, обеспечив ее дополнительными ресурсами для ускорения процесса внедрения инновационных продуктов, расширения бизнеса на домашнем и международном рынках, а также дальнейшего развития глобальной производственной базы компании за пределами США, Франции и Таиланда.

Компания Cuisine Solutions продолжит работать под руководством нынешнего менеджмента, возглавляемого главным исполнительным директором Фелипе Хассельманном (Felipe Hasselmann) и председателем правления Станисласом Вилгрейном (Stanislas Vilgrain), которые сохраняют крупные доли в капитале. Контрольный пакет акций остается в руках семьи Вилгрейн.

Компания Cuisine Solutions, штаб-квартира которой находится в городе Стерлинг (шт. Вирджиния), является крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания, приготовленных по технологии су-вид, и одним из ведущих партнеров по инновациям в кулинарной сфере. Компания имеет представительства в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Cuisine Solutions, успевшая завоевать признание лучших шеф-поваров и кухонь мира, является производственным и инновационным лидером по технологии медленного приготовления пищи, которую она первой внедрила, усовершенствовала и популяризировала. Компания Cuisine Solutions поставляет готовые продукты су-вид для индустрии общественного питания, бортового питания, военных учреждений и клиентов из сферы розничной торговли, включая Amtrak, Costco, Dunkin, Hilton Hotels & Resorts, Panera и Starbucks.

«Хотя оно было многообещающим и до этого стратегического партнерства, наше будущее теперь стало еще более интересным, поскольку у нас имеется значительный потенциал для стимулирования роста и экспансии за счет непрерывного внедрения инноваций в различных категориях продукции, — заявил г-н Хассельман. — Мы гордимся тем, что являемся лидерами в области искусства и науки су-вид, которая является ответом на множество вызовов, стоящих перед нашими клиентами как на кухне, так и за ее пределами. Эти инвестиции позволят нам быстро масштабировать нашу международную производственную инфраструктуру, наладить деловые партнерские отношения и укрепить цепочку поставок, создав тем самым дополнительные возможности для удовлетворения растущих потребностей партнеров по всему миру, ежедневно полагающихся на нашу продукцию на десятках тысяч объектов».

«Создавая компанию Cuisine Solutions, я рассчитывал на то, что она станет ведущим новатором и производителем продуктов питания в нашей отрасли, создаст лучшие в своем классе партнерства и заработает репутацию, которая будет говорить сама за себя, демонстрируя качество, масштаб и инновации, — заявил г-н Вилгрейн. — Поддержка нашего видения со стороны такой инвестиционной фирмы мирового класса, как Bain Capital, свидетельствует об успехе нашей первоначальной миссии и о захватывающем будущем отрасли. Я чрезвычайно горд тем, чего мы сумели достигнуть с момента нашего скромного зарождения в 1990 году и по сегодняшний день, и с нетерпением жду возможности построить совместно с Bain Capital одну из ведущих инновационных компаний в области производства продуктов питания будущего».

«Станислас, Фелипе и руководство компании проделали выдающуюся работу, превратив Cuisine Solutions в явного лидера быстрорастущего рынка продуктов су-вид, завоевавших признание многих ведущих шеф-поваров мира. Уникальный ассортимент кулинарных инноваций компании обеспечивает более высокое качество и постоянство, безопасность пищевых продуктов и снижение затрат, что выгодно для ее клиентов в нынешней макроэкономической среде», — отметил управляющий директор компании Bain Capital Кристиан Джитиану (Cristian Jitianu). «Мы рады сотрудничеству с Cuisine Solutions и поддерживаем планы руководства по дальнейшему росту с одновременным расширением ценностного предложения в качестве предпочтительного партнера по инновациям в кулинарной сфере для брендов в индустрии ресторанного бизнеса, розничной торговли, туризма и гостеприимства», — добавил Джеффри Чун (Jeffrey Chung), директор компании Bain Capital.

Bain Capital давно сотрудничает с компаниями из потребительской сферы, а также индустрии розничной торговли и ресторанного бизнеса, помогая им ускорять темпы роста. Bain Capital инвестировала в такие компании, связанные с ресторанами, общественным питанием и продовольственным ритейлом, как Advantage Solutions (NASDAQ: ADV), Bloomin’ Brands (NASDAQ: BLMN), Brakes Group Food Distribution, Burger King (NYSE: QSR), Dessert Holdings, Dunkin’ Brands Inc., Domino’s Pizza (NYSE: DPZ), Gail’s Bakery, Retail Zoo, Skylark Restaurants и Valeo Foods.

Предполагается, что сделка будет завершена до конца второго квартала 2022 года при соблюдении стандартных условий закрытия.