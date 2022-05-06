Целительная легенда: клинический психолог Дарья Милай объяснила, как мозг создает новые нейронные связи в творчестве

Что происходит с человеческим мозгом и всем организмом во время творческого процесса? О том, на каких принципах основана арт-терапия и насколько она эффективна, рассказывает Дарья Милай — клинический психолог, психотерапевт, автор книг и ряда новаторских психотерапевтических методов.

Почему творческое начало необходимо для жизни

Если посмотреть на всю историю человечества, развитие общества стало возможно лишь благодаря творческому началу — стремлению исследовать, выходить за рамки, воплощать фантастические идеи, накапливать опыт и знания.

«Для того чтобы подробно объяснить, какое влияние оказывает творческий процесс на работу и состояние мозга, нужно коснуться многих областей, в том числе химии и биологии. Говоря просто, творчество генерирует новые решения. Созидая, человек обрабатывает информацию и ищет новые пути. Включается воображение, возникают свежие идеи и алгоритмы», — объясняет психотерапевт Дарья Милай.

В творчестве люди позволяют себе больше, чем в повседневной жизни, интегрируют скрытые способности и теневые стороны. Последнее помогает снимать накопленный стресс, выпускать пар, то есть, работает на оздоровление психики и гармонизацию личности. Также креативность — незаменимый инструмент самопознания.

Воздействие креативного поведения на мозг

Творчество активирует когнитивные силы, развивает абстрактное и метафорическое мышление, углубляет восприятие времени, заостряет внимание к деталям. Будь это раскрашивание картинок или плетение макраме, развивается мелкая моторика и строятся новые нейронные связи в мозгу, правое и левое полушария учатся эффективно взаимодействовать.

Теория когниций отталкивается от того, что креативность — базовая потребность. Ее реализация повышает уровень счастья, создает состояние потока, сопряженное с увлеченностью процессом. В это время в мозгу происходит дофаминовая химическая реакция — взрыв мотивации, удовольствия, драйва.

Нельзя забывать о том, что креативное поведение значительно снижает риск деменции. «Согласно последним исследованиям, творчество помогает выходу из депрессии, нивелирует чувство изолированности, брошенности, обостряет чувства», — отмечает Дарья Милай, автор ряда новаторских психотерапевтических методов.

Арт-терапия для эмоционального и физического здоровья

Творчество позволяет сконцентрироваться на волнующих темах. В сознании разворачивается театр, сценарии которого применяются на практике, независимо от того, делает человек кукол Тильда или собирает карбюраторы.

Также креативность — инструмент социализации, ведь благодаря ему человек часто оказывается окружен единомышленниками.

Регулярная самореализация в творчестве повышает уровень лимфоцитов и становится бустером для иммунной системы.

«Арт-терапия — один из самых эффективных способов определять и преодолевать травмы, бороться с депрессией и интеллектуальным, эмоциональным, физическим старением», — подчеркивает клинический психолог Дарья Милай.