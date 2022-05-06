«Центр лечения и реабилитации больных ДЦП» выиграл в конкурсе грантов Москва-добрый город 2021

Правительство Москвы и Департамент труда и социальной защиты населения города не только оказывают значительную поддержку НКО в сфере социальных услуг, но и находятся в неустанном поиске новых форм и принципов развития, позволяющих качественно улучшить работу с жителями города. Департаментом в 2021 году вновь был проведен ежегодный конкурс для НКО.





Некоммерческий фонд «Центр лечения и реабилитации больных детским церебральным параличом» принял участие в конкурсе грантов Москва-добрый город 2021 Департамента, труда и социальной защиты населения города Москвы, представил проект «Организация мобильных реабилитационных бригад для обслуживания инвалидов, больных ДЦП и другими психоневрологическими заболеваниями, имеющих стойкие, резко выраженные функциональные нарушения и нуждающиеся в уходе и надзоре» и выиграл конкурс на его реализацию.



Целевой аудиторией нашего проекта являются дети-инвалиды, подростки и молодые инвалиды страдающие тяжелыми степенями перинатального поражения ЦНС, детским церебральным параличом, врождёнными пороками развития ЦНС, по тем или иным причинам, чаще в связи с тяжестью заболевания, нуждающиеся в своевременной реабилитации на дому.



Реализация Проекта даст интегральный результат, когда положительные факторы взаимоусиливаются. Прежде всего, многие больные дети с трудом переносят нахождение в стационарах, отсутствие близких и домашней атмосферы. В свою очередь родители и близкие, понимая это, испытывают чувство вины, стараются чаще навещать больного, отпрашиваются с работы, ломают привычный семейный уклад. Кроме того, нахождение в стационаре регламентировано по времени и не даёт непрерывности реабилитационного процесса. Проект позволит сохранить душевное здоровье больного, предотвратит ощущение своей ненужности между нахождениями в стационарах, поможет выстроить непрерывную более стройную систему реабилитации с учётом особенностей больного, его домашних условий и графика работы близких. Врач на месте сориентируется во всех факторах и уже со знанием дела определит правильную расстановку домашнего реабилитационного оборудования и функции близких исходя из их времени и возможностей. Всё это благотворно скажется на состоянии больного и на климате в семье. Родители почувствуют поддержку со стороны и спокойно и обстоятельно вместе с врачом продумают рабочий график и вовлечение в непрерывный реабилитационный процесс всех членов семьи. Не секрет, что семьи больных очень часто распадаются вследствие бытовой неустроенности, материальных трудностей и нервного напряжения. Проект позволит проанализировать трудности в каждой конкретной семье и найти оптимальное решение. Вполне возможно, и семью сохранить. Мы живём в социуме, семья больного ребёнка контактирует с сослуживцами, родственниками, соседями. Все будут видеть этот реабилитационный процесс, поддержку государства, и не относиться ко всему этому отстранённо, а вовлекаться в помощь семье и больному. Именно из этой конкретной помощи и неравнодушия и прорастает атмосфера общественного социального оптимизма и волонтёрское движение.



Создание бригады, укомплектованной портативным реабилитационным оборудованием, с целью организации медицинских реабилитационных мероприятий на дому у маломобильных пациентов. Планируется выезд на дом врачей, имеющих подготовку и сертификаты по нескольким, необходимым смежным специальностям (массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, работа с дефектологом)

В рамках проекта 19-дневные курсы реабилитации получат тридцать два ребенка- инвалид, нуждающиеся в помощи на дому.

В Российской Федерации Законом “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” от 20 июля 1995 года установлено “обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ”. ФЗ «О правах пациентов», Ст.7. Право пациентов на свободу от дискриминации гласит: «Любой отказ без законных оснований, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, в предоставление лицам, имеющим инвалидность, физические недостатки или психические расстройства, в предоставлении в полном или недостаточном объеме необходимой медицинской помощи, сохранении за ними рабочего места на период лечения, а также при назначении социальных пособий, установлении льгот, должен рассматриваться как дискриминационные действия. Пациентам гарантируется равная доступность всех видов необходимой медицинской помощи и связанных с ней услуг. Согласно Национальному Стандарту Российской Федерации, утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года ГОСТ Р 52877-2007, введенного в действие 9 января 2009 года: 4.1 Услуги по медицинской реабилитации инвалидов являются неотъемлемой частью комплекса медицинских, профессиональных, социальных и других мер, целю которых является скорейшее и наиболее полное восстановление человеком утраченных функций, личного и социального статуса(восстановление человека как личности, включая физиологические, физические, психологические и социальные его функции), что возможно только при выполнении всего комплекса реабилитационных мероприятий указанных далее. 4.2. Услуги по медицинской реабилитации включают в себя все виды медицинских вмешательств, направленных на: -восстановление функций органов, систем и организма в целом; -профилактику и ликвидацию последствий, осложнений и рецидивов заболеваний; -восстановление общего физического состояния; -развитие моторных, сенсорных и интеллектуальных навыков. Одной из услуг реабилитации инвалидов, согласно п.5 ГОСТ является восстановительная терапия и динамическое наблюдение за инвалидами. К сожалению, более 40% немобильных инвалидов — больных ДЦП и другими психоневрологическими заболеваниями в Москве, по тем или иным причинам, не имеют возможности получать жизненно необходимые курсы медицинской реабилитации регулярно в лечебных учреждениях. Реализация нашего проекта позволяет хотя бы частично решить данную острую социальную проблему.



Мы живём в социуме, семья больного ребёнка контактирует с сослуживцами, родственниками, соседями. Все видят этот реабилитационный процесс, поддержку Правительства Москвы, и не относятся ко всему этому отстранённо, а вовлекаются в помощь семье и больному. Именно из этой конкретной помощи и неравнодушия и прорастает атмосфера общественного социального оптимизма и волонтёрское движение



С уважением к Вам и Вашему делу,

Главный врач Фонда

«Центр ЛРБ»