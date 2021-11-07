Центр педагогического мастерства приглашает на олимпиаду по робототехнике

Москва
7 ноября 2021

В Москве начался отборочный этап олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике для учеников 4-11 классов. Для участия командам необходимо зарегистрироваться, выполнить задание и прислать организаторам видеоролик с выполненной работой до 14 ноября. Команда должна состоять из одного или двух школьников и тренера.  

Задания поделены на три возрастные группы: младшую, среднюю и старшую. По словам организаторов, для их выполнения ребятам потребуются знания по математике и программированию, а также навыки проектирования. Ограничений на использование оборудования и материалов для изготовления роботов нет, что позволит принять участие в олимпиаде любому кружку робототехники.

Также подготовлено отдельное, общее для всех задание, в котором можно принять участие по желанию. Для его выполнения потребуется только компьютер.

Олимпиада Центра педагогического мастерства по робототехнике проводится с 2018 года. Ее организаторами выступают Центр педагогического мастерства Департамента образования  и науки города Москвы и Лаборатория инженерных образовательных проектов.

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