Цены на вторичку снизятся летом 2024

Цифровой портал для поиска недвижимости «Акварто» вместе с экспертами из Тюмени, Красноярска и Краснодара рассказал, что будет с рынком недвижимости летом 2024 года.

Какие цены на жилье сейчас?

Весной 2024 года рынок недвижимости находится в стадии стагнации. Цены на вторичке не растут, поскольку высокие ипотечные ставки стали серьезным барьером для покупателей. Средняя цена квадратного метра на вторичке – от 100-120 тыс. рублей.

Рост цен на новостройки немного замедлился. Но сохранялась тенденция: строящееся жилья до сих дороже готового. Разрыв в цене составляет примерно 20%. Средняя цена квадрата на первичке – от 120-130 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что рынок новостроек поддерживается искусственно – исключительно за счет льготной ипотеки.

Что будет с ипотекой летом 2024?

В конце апреля Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 16%. Более того, снижения ставки не предвидится и на следующем заседании, 7 июня. Скорее всего, изменений политики ЦБ стоит ждать ближе к осени.

«Я думаю, что ставка сохранится. Если это будет возможно, ставку сдержат, возможно, до осени. При этом ипотеку брали и будут брать, но не в том количестве, конечно, как было раньше. Кому это жизненно необходимо, они будут оформлять жилищный кредит», – рассказала порталу о недвижимости «Акварто» специалист АН «Домотека» (Тюмень) Оксана Мельник.

Прогноз на лето 2024

Кто торгуется, тот продает. Как и прежде, на вторичке продать квартиру сможет тот, кто будет готов к торгу. В связи с размером ключевой ставки в большинстве регионов спрос на квартиры от физлиц может просесть еще заметнее. В целом по стране ожидают небольшого снижения стоимости на вторичке, но только не в южных регионах. В той части России, наоборот, ожидают активности вторичного рынка.

От застройщиков скидок ждать не стоит. По словам экспертов, на рынке новостроек будет стабильность: цены расти не будут, но и серьезных акций от застройщиков ждать не нужно. Они хорошо заработали в постковидное время, это означает, что у большинства девелоперов есть финансовая возможность подождать, пока ситуация на рынке с покупателями нормализуется.

Возможно, в конце весны и начале лета будет небольшой ажиотаж на первичном рынке. Как считают эксперты, люди попытаются успеть оформить льготную ипотеку до 1 июля.

Тенденция к покупке загородного жилья. Все те, кто планировал купить квартиру, но не смог, летом 2024 повернут свой взгляд в сторону частных домов.

«Сейчас люди стали смотреть больше на загородные дома, которые можно купить по сельской ипотеке. Стоимость на такую недвижимость пока серьезно ниже. Малоэтажные застройщики, вполне возможно, будут выходить вперед», – отмечает эксперт по недвижимости из Красноярска Алла Долматова.