Цифровым туристическим сервисом Russpass воспользовались около шести миллионов раз

В 2022 году наиболее востребованными направлениями среди путешественников, помимо столицы, стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатка, Сахалин, а также Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.

Российским туристическим сервисом Russpass, созданным по инициативе Правительства Москвы, воспользовались почти шести миллионов раз. Сейчас в сервисе представлено более шести тысяч предложений для поездок по всей стране. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В 2022 году наиболее востребованными направлениями среди путешественников, помимо столицы, стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатка, Сахалин, а также Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.

«За прошедший год аудитория Russpass, число партнеров и предложений для туристов значительно выросли. На сайте собрано уже больше шести тысяч вариантов для поездок — это маршруты, экскурсии, туры, места и события по всей России, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток. Сейчас с ресурсом сотрудничают свыше 4,4 тысячи отелей и других представителей индустрии гостеприимства. Кроме того, на портале появились новые функции, например конструктор путешествий», — рассказала Наталья Сергунина.

Сегодня на Russpass представлено 27 функций. Одним из самых востребованных разделов в 2022 году вновь оказались уникальные авторские маршруты. Сейчас их свыше 250 — практически по всем уголкам России. Их свободно могут изучать все желающие. А больше всего билетов с помощью сервиса было забронировано на события в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.

У ресурса появился удобный конструктор путешествий. Он помогает составить план поездки по выбранным достопримечательностям как внутри одного города, так и по нескольким населенным пунктам с распределением по дням. Система определит оптимальный путь на разных видах транспорта. План будет содержать карту со всеми необходимыми данными: адресами объектов, временем их работы, информацией о билетах. Его можно самостоятельно редактировать, например добавлять новые точки для посещения, и делиться им с друзьями.

Для более комфортной работы с сервисом был изменен интерфейс главной страницы. На ней появились ссылки на самые востребованные функции, такие как покупка билетов на самолеты и поезда, бронирование отелей и экскурсий. Еще одно нововведение — рейтинг объектов на основе оценок пользователей. Теперь они могут ставить баллы гостиницам, музеям, ресторанам и другим местам.

С прошлого года к Russpass стали активно присоединяться российские отели. Сервис сохраняет для них сниженную комиссию от продаж, равную пяти процентам, что в том числе помогает развитию внутреннего туризма. Благодаря партнерству представители гостиничной индустрии также получают технологичные решения для ведения бизнеса, бесплатное маркетинговое и рекламное продвижение, например интеграцию в туристические маршруты, включение в различные подборки, участие в спецпроектах.

Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.