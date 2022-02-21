ЦМК шины KAMA PRO: и ходимость, и экономичность

Продукция бренда KAMA PRO давно и хорошо известна российским водителям грузового и коммерческого транспорта. Разбираемся, за что шины из Нижнекамска выбирают профессионалы и чем руководствовались эксперты, включившие их в число 100 лучших товаров России.

— KAMA PRO – высокотехнологичная и высококачественная линейка ЦМК-шин нового поколения. Благодаря конструкции и применяемой рецептуре резиновой смеси модели бренда обладают многими эксплуатационными преимуществами, среди которых: ходимость до 700 000 километров (с учетом двукратного восстановления), а также снижение стоимости 1 км пробега до 7 копеек, – прокомментировал новость исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

И ходимость, и экономичность – важнейшие характеристики для владельцев автобусов и грузовиков с их огромными пробегами. И цельнометаллокордные шины в этом смысле – пожалуй, оптимальный выбор.

— Преимущество цельнометаллокордных (ЦМК) грузовых шин перед традиционными сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, — рассказали нам в Торговом доме «Кама». — Экономия топлива и повышенная прочность благодаря металлической конструкции не только брекера, но и самого каркаса ЦМК шины KAMA PRO делает её оптимальным выбором для любого вида грузового и пассажирского транспорта. Выгодность и экономия как при покупке, так и в обслуживании в целом становится главной причиной выбора клиента в пользу этих шин, что особенно значимо при наличии большого парка автотранспорта.

Производитель из Нижнекамска подчёркивает, что при разработке продукции уделял особое внимание вопросам ходимости и экономичности. В частности, удалось снизить сопротивление качению по технологии Air-Keep, которая позволяет сохранять внутреннее давления на одном уровне в течение необходимого времени. Особый рисунок получил протектор. Как заявляют в Торговом доме «Кама», у ЦМК-шин KAMA PRO он обладает лучшей в классе самоочищаемостью, а за счёт принципиально новой геометрии канавок – ещё и повышенной защитой от проколов и ударных нагрузок.

При этом продление срока эксплуатации шин возможно благодаря технологии восстановления ЦМК-шин, в том числе — методом донарезки протектора. Очевидно, любой дополнительный диапазон использования данных шин принесет существенную экономию предприятию с большим парком техники. Ну а в компании утверждают, что с учётом двукратного восстановления методом холодной наварки и последующей донарезки протектора их шины смогут отходить до 700 тысяч километров. Это на 20% больше, чем обычно.

И ещё несколько конкретных цифр из практики использования цельнометаллокордных грузовых шин KAMA PRO. В сравнении с обычными комбинированными шинами ЦМК обеспечивают «лишние» 8% грузоподъемности, а экономия топлива достигает 15%. Последнему способствует, среди прочего, специальная треугольная конструкция сетки брекера.

Как показали расчёты, ЦМК-шины KAMA PRO выгоднее самых дешёвых комбинированных шин в 1,5–2 раза, не уступая при этом в качестве наиболее дорогим конкурентам. С одного грузовика предприятие сможет сберечь более 100 тысяч рублей в год. Крупной компании это принесёт экономию в несколько миллионов.

— В основном используем ЦМК-шины KAMA, — рассказал начальник автоколонны транспортной компании «КамаТрансАвто» Руслан. — Если брать новую резину, то на ведущих колесах она ходит около 250 тысяч километров, прицепная резина — около 300 тысяч, но даже есть некоторые автомобили, на которых и более 300 тысяч. Также уже года 2-3 начали восстанавливать данную резину. Есть машины, которые прошли у нас на этой резине более 200 тысяч километров. Все зависит от того, на какое время мы попадаем. 150 тысяч зимой – легко. Это стабильность. И экономия, конечно. В общем, довольны этим результатом, — отметил он.

«За 4 года почти 500 тысяч наездили. Ещё на год хватит после восстановления», «По грузоподъёмности вопросов не вызывают», «Прицеп своей жизнью не живёт, проблем с управляемостью не возникает», – такие отзывы реальных пользователей ЦМК-шин KAMA PRO легко найти в Сети. Поэтому тех, кто уже давно выбирают эти шины для своих грузовиков и автобусов, решение экспертов ничуть не удивило.

Производитель ЦМК шин KAMA PRO – Шинный бизнес KAMA TYRES, в продуктовом портфеле которого также бренд Viatti.

Источник: https://китайские-автомобили.рф/2022/01/28/shiny-kama-pro/

https://kamatyres.shop/catalog/tsmk_shiny_kama_pro/

https://www.td-kama.com/ru/brand/kamapro/