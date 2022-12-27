ЦМК шины KAMA TYRES отличаются увеличенным ресурсом использования

Продукция ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (входит в KAMA TYRES) вошла в число победителей федерального конкурса программы «100 лучших товаров России» по итогам 2022 года. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» шина 315/80R22,5 КАМА NU 704 определена лауреатом проекта, а дипломантом стала 385/55R22,5 КАМА PRO NT 203.

«KAMA TYRES является безусловным лидером шинного рынка России в грузовом сегменте. Широкий диапазон эксплуатационных характеристик, повышенный ресурс использования и гарантия качества от производителя с 50-летней историей и собственной научно-технической базой – вот, что отличает и выделяет наши грузовые ЦМК шины. При этом высокое качество нашей продукции подтверждает как опыт эксплуатации в реальных условиях на дорогах нашей страны, так и независимая оценка профессионального сообщества на региональных и федеральных конкурсах», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Карьерные шины KAMA NU 704 – это новинка 2021 года. Линейка была разработана на основе многолетнего опыта КАМА TYRES в проектировании шин цельнометаллокордной конструкции. Шины предназначены для эксплуатации в карьерах, на открытых угле- и рудоразработках. KAMA NU 704 имеет ненаправленный рисунок протектора, обеспечивающий превосходную износостойкость. Профиль шины, элементы рисунка протектора и состав резин подобран таким образом, чтобы избежать повреждение каркаса об острые кромки твердых пород в карьерах. Прочный металлокордный каркас обеспечивает высокую грузоподъемность и надежную эксплуатацию на протяжении всего срока службы шины, а также создает возможность многократного восстановления шин методом холодной наварки протектора, позволяющего значительно увеличить ресурс эксплуатации.

ЦМК шины нового поколения КАМА PRO NT 203 предназначены для установки на колеса прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей, задействованных в магистральных и региональных перевозках. Улучшение конструкции шины и использование новой рецептуры резиновой смеси позволило увеличить эксплуатационный ресурс шины на 20% в сравнении с моделями предыдущих поколений, а также повысить индекс нагрузки до 164 (5000 кг). широкие продольные канавки на поверхности шины способствуют лучшему отводу воды из пятна контакта шины с дорогой, а также удалению мелких камней за счет размещения камневыталкивателей на дне крайних канавок. Оптимизация профиля шины позволяет лучше распределять напряжение в пятне контакта с дорогой, что увеличивает срок эксплуатации шины и делает ее износ более равномерным по всей ширине беговой части.

Победителям «100 лучших товаров России» предоставляется право использовать логотип конкурса для маркировки данного вида продукции, а информация о товарах включена в каталог лауреатов конкурса. Всероссийский проект, инициированный Госстандартом России, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества», общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация качества», редакционно-издательским агентством «Стандарты и качество», учрежден в 1998 году.

Предприятия KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Официальный интернет-магазин KAMATYRES.SHOP