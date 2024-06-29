Далянь сияет на летнем Давосе

Деловой район Далянь Дунган — это деловой район, объединяющий функции конференций, бизнеса, отдыха и культуры. В этом районе стартовал форум Летнего Давоса-2024, и гости из страны и из-за рубежа собрались на берегу Даляньского залива, чтобы поговорить о сотрудничестве и развитии, а также поискать пути устойчивого развития мировой экономики.

Opening of the 2024 Dalian Summer Davos Forum

Для реализации данного международного мероприятия Далянь предложил 13 перспективных и исследовательских тем для форума, сфокусированных на теме «Новые направления для будущего роста», и впервые организовал две вспомогательные программы в виде обедов в рамках форума. Благодаря использованию технологии 5G-A была обновлена сетевая поддержка площадки Даляньского форума Летний Давос 2024, где можно вести прямые трансляции в формате HD, а загрузка данных завершается в считанные секунды. Это позволило полностью охватить функции 3CC и интеллектуальных вычислений 5G-A на первой в стране крупномасштабной международной конференции и поделиться с участниками результатами строительства «Цифрового Китая».

«Dalian Future Magic Cube» in the center of the lobby of Dalian International Convention Center

Энергосбережение и сокращение выбросов углерода способствуют «зеленой» трансформации. Из более чем 600 служебных и защитных автомобилей, представленных на данном форуме в этом году, более 80 процентов приходится на автомобили, работающие на новых источниках энергии. Далянь, как третья партия низкоуглеродных пилотных городов в Китае, ускоряет зеленую трансформацию режима развития, чтобы гости Летнего Давосского форума, горожане и туристы чувствовали зеленую экологическую жизненную силу вокруг себя.

Далянь направил «Инвестиции в Далянь 2024» и другие рекламные материалы, чтобы показать промышленную базу Даляня, городское очарование и потенциал развития через мероприятия промышленного туризма во время форума, а также встроить продвижение промышленности и инвестиционные переговоры в мероприятия промышленного туризма. В Даляне введен четвертый в Китае и первый в Северо-Восточном Китае местный закон о поддержке иностранных инвестиций, оптимизирующий условия для иностранных инвестиций.

Культура как носитель информации способствует углублению гуманистических обменов. Далянь расположен на 39° северной широты, имеет красивую окружающую среду и приятный климат, а его культурные и туристические ресурсы привлекают китайских и иностранных туристов своим неповторимым очарованием. Прогуляйтесь по «Парку скульптур» на Цзиньшитане, прочувствуйте силу морской эрозии, насладитесь карстовым ландшафтом «Черная раковина и белое сердце» на Хэйшицзяо и познакомьтесь со слоистым кварцитовым ландшафтом в живописной зоне Пайши. Далянь обладает береговой линией протяженностью 2 211 километров. Здесь можно побродить по красивейшей прибрежной дороге, совершить «Даляньскую морскую экскурсию» и набрать морепродуктов на пляже во время отлива. В течение всего года здесь проводятся такие масштабные мероприятия городской тематики, как Фестиваль цветов софоры, Фестиваль вишни, Пляжный фестиваль, Фестиваль горячих источников и лыж и т. д. Далянь завоевал такие титулы, как «Глобальный город, пригодный для жизни», «Лучший туристический город Китая» и «Демонстрационный город Китая для отдыха и туризма».

Форум Летнего Давоса-2024 создает широкое пространство и предоставляет возможности для развития глобальных компаний и организаций в Даляне.

На давосском форуме репортер взял интервью у Хидео Уэсимы, председателя и генерального менеджера Группы инвестиционных банков «Японская политика»: «Красивый приморский город» — таково его впечатление о Даляне. Хидео Уэсима сказал: «В Даляне комфортный климат и прекрасный вид на море. Последний раз я был в Даляне более 20 лет назад, но сегодня Далянь претерпел множество изменений, и меня особенно впечатлил деловой район Донган, который сочетает в себе как деловые, так и развлекательные качества, и я с нетерпением жду возможности получить более глубокое представление о некоторых инновационных тенденциях в Китае на Форуме».