DAMAC International подал заявку на планировку, включая дизайн Zaha Hadid Architects, для проекта Майами

Компания DAMAC International, застройщик элитной недвижимости, известный тем, что устанавливает амбициозные стандарты в области дизайна и инноваций по всему миру, объявила о том, что он подала заявку на утверждение плана в городе Серфсайд, включая потрясающий дизайн Zaha Hadid Architects (ZHA).

Этот заказ — второй проект в Майами для отмеченной наградами британской архитектурной и дизайнерской компании, основанной покойным архитектором Захой Хадид, получившей Притцкеровскую премию.

ZHA разработали пару вариантов дизайна для 12-этажного ультра-роскошного бутик-кондоминиума на берегу океана с 57 резиденциями, по адресу 8777 Collins Avenue. Заявка была подана менее чем через год после того, как в июле 2022 года был куплен участок площадью 7284 кв. м., на берегу океана.

Каждый проект ZHA — это особая ассимиляция с уникальным пространством, местной культурой, проектными требованиями и интеллектуальной инженерией, что позволяет архитектуре и окружающей городской среде органично сочетаться как в формальной концепции, так и в пространственном восприятии.

«Для нас большая честь быть выбранными для этого особенного проекта. Хотя никакое произведение архитектуры никогда не сможет устранить боль прошлого, да и не должно, по-настоящему амбициозное произведение архитектуры способно выразить уважение к столь значимому месту», — сказал Крис Лепин, директор ZHA. «Это большая ответственность — предоставить такое видение для Серфсайда».

В рамках заявки на планирование для города, DAMAC решили представить на рассмотрение два возможных, но похожих между собой варианта. Предложение основано на альтернативных интерпретациях градостроительных постановлений. Первый вариант возвышается с южной стороны, а второй вариант с одинаковыми высотами со всех сторон. Намерение состоит в том, чтобы предоставить городу проекты, которые соответствуют требованиям постановлений и отвечают самым высоким стандартам дизайна, возможным в соответствии с каждой концепцией.

Оба дизайна имеют двойную конструкцию, скульптурную форму, дополненную вложенными полумесяцами, которые сходятся на углах. Эти мягкие, похожие на облака элементы, растягиваются и сжимаются, подражая приливам и отливам океана, чтобы оживить фасад. Балконы, никогда не выравнивающиеся по вертикали, придают разнообразие каждому этажу и подчеркивают горизонтальное положение. Расширения балконов, теневые элементы и геометрические изгибы помогают обеспечить приватность между кондоминиумами и прилегающими к ним пространствами с помощью современного переосмысления приватных перегородок — характерной детали Майами Модернизма (MiMO), фильтрующих яркое солнце Майами.

Кондоминиумы площадью от 370 до 1400 кв. м., предоставят жильцам разнообразные возможности для жизни. Удобства для жителей будут включать в себя 30-метровый бассейн на крыше, расположенный в атриуме между северной и южной частями здания с непосредственным видом на Даунтаун, а также 22-метровый крытый бассейн для тренировок.

«Мы рады представить нашу заявку на планирование, в которой представлены варианты дизайна Zaha Hadid Architects, для утверждения городскими властями», — сказал Найл Маклафлин, старший вице-президент DAMAC International по коммуникациям. «Они снова подняли свою планку благодаря этим двум вариантам дизайна, искусно сплетая форму и пространство, чтобы задействовать чувства и создать непревзойденный опыт ультра-роскоши и истинное чувство места».