Дани Парехо может стать игроком «Барселоны»

Футбольный клуб «Барселона» после окончания сезона 2022/2023 попрощался с несколькими важными игроками. Каталонская команда по-прежнему подвержена финансовым трудностям, но селекционный отдел продолжает искать варианты усиления состава. В рамках предсезонного турне «сине-гранатовые» проведут товарищеские игры против «Ювентуса», «Арсенала», «Реала» и «Милана». Сделать прогноз на эти грандиозные события прямо со своего мобильного устройства поможет приложение Марафон для андроид, которое можно скачать на сайте «РБ».

«Барселона» только что подписала Илкая Гюндогана, но на этом каталонский клуб не собирается останавливаться. Уход Серхио Бускетса оставил в центральной зоне огромную дыру, которую важно закрыть до начала нового сезона.

Дани Парехо – один из вариантов на замену Бускетсу. Парехо играет в «Вильярреале» уже три года и является одним из капитанов клуба. 34-летний полузащитник стал важным звеном в командных построениях «желтой субмарины», поэтому руководство команды не хочет терять футболиста. Однако Дани может соблазнить возможность перехода в более статусный клуб, который претендует на победу в чемпионате и Лиге Чемпионов.

В игровом стиле Парехо очень похож на Бускетса. Дани мастерски владеет мячом, контролирует темп игры своей команды. Огромным преимуществом «Барселоны» может стать пункт в контракте полузащитника, который позволяет ему покинуть «Вильярреал» совершенно бесплатно.