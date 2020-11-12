DB Schenker будет работать для ритейла в новогодние праздники

Уже 4-й год подряд ведущий логистический оператор DB Schenker предоставляет комплексное решение по доставке сборных грузов в распределительные центры и точки продаж по географии присутствия торговых сетей в период высокого сезона и дни новогодних праздников.

В первый раз решение о том, чтобы работать в новогодние каникулы было принято компанией в 2016 году из-за возросшего количества заказов, так как не все операторы оказывали услуги в этот период.

Сначала доставка в праздники работала только для Москвы и Санкт-Петербурга, затем появились новые направления: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань. В этом году DB Schenker расширил географию и увеличил количество обслуживаемых федеральных сетей, а также количество дней для приёма груза на распределительных центрах логистической сети. Кроме того, были запущены новые платформы для консолидации груза из крупных региональных центров. Помимо всего прочего компания предоставляет услугу сбора груза от двери поставщика на всех региональных распределительных центрах, задействованных в этот период.

2020 год стал особенным для многих отраслей и направлений бизнеса, которые были вынуждены сократить объемы производства и реализации товаров под действием негативных факторов распространения COVID-19. Тем не менее, нового локдауна в России пока не ожидается и это дает надежду на то, что уже к концу года федеральные торговые сети начнут процесс восстановления, а наступающие новогодние праздники смогут укрепить экономику отрасли.

На сегодняшний день DB Schenker является одним из ведущих мировых поставщиков логистических услуг. Основные направления деятельности: грузовые перевозки по всему миру с оптимальными сроками доставки и без ограничения по весу или размеру груза; международные и внутрироссийские перевозки грузов всеми видами транспорта (автомобильные, ж/д, авиационные, морские, контейнерные), включая перевозки сборных грузов и кросс-докинг; таможенное оформление; контрактная логистика (склад). А также специальные услуги: логистика спортивных мероприятий и выставок; перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов; организация чартерных рейсов; онлайн-отслеживание; страхование грузов; управление цепями поставок.