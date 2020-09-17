DB Schenker доставляет самую большую в мире рельсовую машину для строительства рудника в Австралии

Компания DB Schenker успешно поставила почти 200 компонентов крупнейших в мире железнодорожных транспортных средств общим весом 90 000 грузовых тонн в рамках проекта BHP South Flank (Южный фланг). Южный фланг – крупнейший в мире рудник по добыче железной руды, интегрирующий последние достижения в области цифровизации и модульного проектирования, расположенный в Пилбара в Западной Австралии. Стоимость проекта Южный фланг на сегодняшний день оценивается в 3,6 млрд долларов США.

25 экспертов бизнес-подразделения DB Schenker Global Projects & Industry Solutions в Перте разрабатывали и реализовывали инженерные решения для проекта в течение более чем двух лет.

Детали для штабелеров и реклаймеров перевозили и на трех судах и отгружали в Порт-Хедленд. Оттуда они были доставлены специализированными гидравлическими тяжелыми транспортными прицепами и грузовиками к месту добычи в пустыне Пилбара.

Автоколонна с самым большим прицепным составом на 120 метров прошла 27 мостов и пять железнодорожных переездов.

В шахте штабелеры и реклаймер перемещаются на 112 колесах. Каждая машина достигает до 106 метров в длину, 40 метров в высоту и весит до 2800 метрических тонн. Диаметр ковшового колеса составляет более 12 метров.

Кроме того, в настоящее время DB Schenker также отгружает мегаразмерные модули для рудообрабатывающего завода и 23-километровой сухопутной конвейерной системы.

Всего для реализации проекта из нескольких частей света на одиннадцати специализированных большегрузных судах в Австралию было перевезено в общей сложности 380 000 грузовых тонн. По пути в Порт-Хедленд груз проходит 7150 километров, а перепад температур при транспортировке временами может превышать 60 градусов.

Являясь мировым лидером в области зеленой логистики, DB Schenker управляет этой цепочкой поставок в соответствии с целевыми показателями выбросов CO2 DB Group. Экологически чистые суда позволили сократить выбросы CO2 на 53 процента, или на 16 771 тонну, по сравнению с обычными судами.

Видео проекта можно скачать по ссылке