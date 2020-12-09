Ведущий поставщик логистических услуг – компания DB Schenker запускает свой собственный блог, который станет площадкой для освещения самых актуальных направлений в логистике. Блог называется «Вопросы логистики» и разделен на 5 основных категорий: вопросы логистики, мнения, тенденции, новости и видео.

Дизайн блога выполнен в соответствии с новым корпоративным стилем DB Schenker и предлагает пользователям простую и удобную навигацию.

Все страницы адаптированы для просмотра на любых устройствах: ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах.

Идея создания собственной информационной площадки назревала давно, но пандемия подтолкнула к скорейшей реализации проекта. В период ограничений у всех, кто связан с транспортной отраслью, возникло очень много вопросов. Блог DB Schenker создан в том числе и для того, чтобы решать подобные вопросы, находить на них ответы, делиться информацией.

На площадке будут выступать не только ведущие специалисты компании DB Schenker, но и независимые эксперты, которым есть чем поделиться с читателями. Блог открывает возможность исследовать более широкие темы и активнее участвовать в обсуждении развития логистической отрасли.

Публикации будут выходить на английском языке. Вскоре будет добавлена функция подписки на новостную рассылку.

На платформе уже есть несколько эксклюзивных материалов, включая статью генерального директора об устойчивом развитии логистики и первое видео тяжелого подъемника VoloDrone.

Блог доступен по адресу: blog.dbschenker.com