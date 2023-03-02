Debswana и Huawei открывают проект Smart Diamond Mine, ориентированный на 5G

На выставке MWC Barcelona 2023 Debswana из Ботсваны и Huawei совместно объявили о запуске первого в мире интеллектуального 5G-ориентированного проекта алмазной шахты.

Руководитель отдела управления информацией Debswana Молемиси Нельсон Сечаба заявил, что интеллектуальная горнодобывающая система Huawei-enabled была развернута на открытой алмазной шахте Debswana, Jwaneng, и данный проект начал функционировать в декабре 2021 г. Разработанная компанией Huawei частная сетевая система 4 G eLTE обеспечивает стабильное подключение для шахты Jwaneng, объединяя более 260 единиц оборудования. Это обеспечивает взаимосвязь между системами производства, безопасности и охраны шахты.

Сечаба заявил, что важно внедрить решение eLTE для более стабильного подключения горнодобывающего оборудования. Это объясняется двумя причинами. Первым из них является эффективность. Возможность передачи данных в режиме реального времени повышает эффективность такого оборудования, как горнодобывающие машины, повышая производительность и сокращая долгосрочные операционные расходы. Во-вторых, это решение помогло повысить безопасность. Сбор, перегрузка и взаимодействие данных в режиме реального времени делают систему более чувствительной и точной для обеспечения более надежной защиты персонала и транспортных средств.

Шахта Jwaneng — первая в мире интеллектуальная 5G-ориентированная алмазная шахта. Это означает, что аппаратное оборудование, например базовые станции, используемые в системе цифровой трансформации шахты, поддерживает модернизацию сети до 5 G. Такие функции 5 G, как высокая пропускная способность и малая задержка, могут поддерживать применение таких передовых технологий, как автономное вождение, что обеспечивает более интеллектуальную цифровую трансформацию горнодобывающей отрасли в будущем.

Достопочтенный Тулагано М. Сегокго министр связи, знаний и технологий Ботсвана заявил, что правительство Ботсвана с радостью наблюдает за совместными усилиями Debswana и Huawei по стимулированию цифровой трансформации в горнодобывающей отрасли. Debswana — одна из ведущих горнодобывающих компаний в Африке, которая благодаря сотрудничеству с Huawei может вывести на новый уровень эффективность, производительность и безопасность горнодобывающей промышленности. Правительство Ботсвана будет и далее принимать меры по содействию осуществлению программ цифровой трансформации во всех секторах, включая горнодобывающую промышленность, и приветствует участие в этой повестке дня международных компаний, таких как Huawei. Меры уже ведутся, включая сформулированную программу цифровизации, дорожную карту 5G и другие вспомогательные политики.

Сюй Джун, директор по технологиям Huawei Mine Bu, сказал, что Huawei стремится использовать свои сильные стороны в технологиях ИКТ, таких как 5G, Cloud, AI и IoT для разработки Smart Mine Solutions для клиентов в горнодобывающей промышленности по всему миру.

Вице Ляо Юн-президент компании Huawei в странах Африки к югу от Сахары заявил, что за последние пять лет Huawei предоставляет услуги горнодобывающим предприятиям в ряде стран региона, включая Южно-Африканская Республика, Ботсвана, Замбия, Намибия и Гана. Заглядывая в будущее, Huawei будет сотрудничать с другими местными партнерами в целях ускорения процесса цифровой трансформации майнинга и создания дополнительных ценностей в Африке.

По словам Debswana, опираясь на успех проекта на шахте Jwaneng, развернутой совместно с местными компаниями Huawei и Ботсвана, в соответствии с программой расширения экономических прав и возможностей граждан Ботсвана компания также планирует внедрить интеллектуальное решение для майнинга на своих шахтах Orapa, Damtshaa и Letlhakane в соответствии 2023 с программой расширения экономических прав и возможностей граждан.