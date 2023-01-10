Деды Морозы из 14 регионов России встретились в Москве

Они проводили мастер-классы, катались на коньках, дарили подарки и делились новогодним настроением.

14 Дедов Морозов из разных уголков России одновременно посетили Москву с 5 по 7 января и встретились сегодня на Манежной площади в центре города. Это первая всероссийская встреча Дедов Морозов в столице. Зимние волшебники побывали в Москве по приглашению городского Комитета по туризму. В течение трех дней они гуляли по городу, посещали достопримечательности, рассказывали о новогодних традициях, фотографировались с москвичами и туристами, дарили подарки детям.

«Впервые в столицу одновременно приехали Деды Морозы из 14 регионов страны — Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и других. Встретить их можно было в “Зарядье”, на площадках фестиваля “Путешествие в Рождество” и ВДНХ. Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Многие из Дедов Морозов оказались в Москве в первый раз. Сказочные герои рассказывали о традициях — как встречают Новый год на их малой родине и как их там называют. Например, в Бурятии — Сагаан Убген, в Татарстане и Башкирии — Кыш Бабай, а в Кабардино-Балкарии — Уэс Дадэ.

Как один из итогов их визита в столицу — национальный и мировой рекорд. Достижение под названием «Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве» зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Оно считается крупнейшей в Евразии альтернативой Guinness World Records (Книги рекордов Гиннесса).