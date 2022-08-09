Deep Isolation и Amentum создали партнерство для утилизации ядерных отходов по всему миру

Компании Deep Isolation Inc. и Amentum подписали Меморандум о сотрудничестве в целях дальнейшей коммерциализации технологии компании Deep Isolation по всему миру. Это соглашение позиционирует обе компании как мировых лидеров в многомиллиардной индустрии утилизации ядерных отходов, которая обещает открыть путь к экологически чистой ядерной энергетике.

Первоначальные цели сотрудничества включают страны Европы и Тихоокеанского региона, которые представляют собой совокупный адресный рынок для геологического захоронения отработавшего топлива и высокоактивных отходов объемом более 30 миллиардов долларов.

«Компания Amentum обладает непревзойденными инженерными знаниями и опытом в использовании науки и передовых технологий для успешной очистки очень сложных ядерных объектов, — заявил старший вице-президент компании Amentum Джим Бланкенхорн (Jim Blankenhorn). — Это партнерство укрепляет наши коллективные позиции на растущем рынке для предоставления инновационных решений для утилизации ядерных отходов по всему миру».

Проблема утилизации ядерных отходов требует безотлагательного решения. Низкоуглеродная ядерная энергия является мощной альтернативой ископаемому топливу в борьбе с изменением климата, однако во многих странах мира необходимо решить проблему отходов до того, как инвестировать в новые атомные электростанции. Передовая ядерная технология компании Deep Isolation использует методы направленного бурения для безопасной и эффективной изоляции отходов глубоко под землей в скважинных хранилищах, предоставляя многим странам альтернативу традиционным шахтным хранилищам.

«Мир быстро меняется, и для успеха ядерной энергетики мы должны решить проблему ядерных отходов, — заявила глава компании Deep Isolation Элизабет Мюллер (Elizabeth Muller), эколог и соучредитель компании. — Внедрение данного решения требует серьезных усилий команды»‎.

Компания Amentum, один из ведущих мировых поставщиков технических и инженерных услуг, имеет многочисленные проверенные преимущества: техническое обслуживание сложных и высокоопасных объектов и процессов; предоставление экологических решений клиентам по всему миру; и возможности по рациональному использованию окружающей среды и утилизации отходов.

Соглашение дает компании Amentum доступ к более чем 50 защищенным изобретениям компании Deep Isolation, а также техническим спецификациям и ноу-хау. Среди них подробный процесс, разработанный компанией Deep Isolation и отвечающий рекомендациях МАГАТЭ, для адаптации глубокоскважинного хранилища к конкретным нормативным требованиям, перечню отходов, потребностям заинтересованных сторон и местной геологии каждого клиента.

Компания Deep Isolation предоставляет лицензии, позволяющие ключевым игрокам отрасли получить доступ к ее защищенной интеллектуальной собственности. Программа предусматривает доступ к патентам и инженерным разработкам компании Deep Isolation, а также процессам планирования и эксплуатации, которые можно использовать независимо от технологии компании Deep Isolation. «Мы рады сотрудничать с компанией Amentum для вывода этого решения на рынок, — заявила г-жа Мюллер. — Мы рады, что она дает добавочную стоимость решению Deep Isolation, инвестируя в эту лицензию».

Всего за четыре года работы в качестве публичной компании Deep Isolation достигла следующих успехов: работа с дюжиной стран на трех континентах; дочерняя компания в Европе; приобретение компании Freestone Environmental Services; а также два недавних многомиллионных контракта с правительством США.