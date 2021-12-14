Делегация ФПК «Гарант-Инвест» приняла участие в XIX Российском облигационном конгрессе

2-3 декабря в Санкт-Петербурге прошел XIХ Российский Облигационный конгресс — крупнейшая конференция в России на рынке долговых бумаг, организованная Cbonds. ФПК «Гарант-Инвест» выступила спонсором конференции и Президент ФПК «Гарант–Инвест» А.Ю. Панфилов стал спикером сессии «Современные тренды в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости: как это меняет долговой рынок отрасли».

В конгрессе приняли участие крупнейшие банки, инвестиционные компании, институциональные инвесторы, представители Регулятора, федеральных и региональных органов власти, биржевых эмитентов, а также представители рейтинговых агентств, юридических и консалтинговых компаний.

В своем выступлении Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. рассказал о современных трендах коммерческой недвижимости и их влиянии на долговой рынок, об основных драйверах роста многофункциональных и торговых центров: рекордном строительстве жилья и транспортной инфраструктуры, а также увеличении инфляции. Особое внимание уделил зеленому строительству, зеленым технологиям в недвижимости и зеленым облигациям, а также новым проектам и ключевым ориентирам инвестиционной программы ФПК «Гарант-Инвест» до 2025 года. ФПК «Гарант-Инвест» начала строительство нового многофункционального комплекса WESTMALL на западе Москвы, готовит новый, уже 3-й выпуск зеленых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и подписала 2 кредитных соглашения с ПСБ и ГПБ на сумму 8,3 млрд. руб.

Подробнее о мероприятии по ссылке:

http://www.cbonds-congress.com/events/651/?l=1

Онлайн конференция доступна по ссылке:

http://www.cbonds-congress.com/events/651/webcast/?l=1

Презентация доступна на сайте www.com-real.ru по ссылке