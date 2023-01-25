Деликатный вопрос. Почему в России позволяют некорректные высказывания в адрес Казахстана

«Дружба или вражда. Кто и зачем ссорит Россию с соседями», – с таким заголовком вышел в интернет-издании «Газета.Ru» редакционный материал, посвященный проявлению агрессивной риторики некоторых российских экспертов, журналистов и даже политиком в отношении дружественных России стран партнеров.

«Хуже всего то, что помимо журналистов и экспертов необдуманно ведут себя с партнерами порой и официальные лица России. Тут приходится задаться закономерным вопросом, а это простая глупость, или сознательная помощь врагам нашей страны», – отмечает издание.

К примеру, в августе на странице Дмитрия Медведева в ВК был опубликован пост, ставящий под вопрос территориальную целостность и государственность Казахстана и Грузии. И хотя позже было заявлено о взломе страницы, пагубный информационный эффект был произведен.

В октябре в эфире ток-шоу «Место встречи» ярко отличился политолог Геворг Мирзаян. «У Украины, безусловно, будет возможность нанесения ударов в глубину Российской Федерации, но ирония в том, что любые эти удары, даже если фантастика сбудется, и эти удары будут с Северного Казахстана, то это будет играть России во благо. Если это будет с территории Северного Казахстана, наконец-то прищучим казахов за их позицию, – заявил он.

Все это при том, что сегодня Казахстан является сейчас практически единственной транзитной для России зоной при поставках товаров и услуг из других стран. Да и отход Казахстана от нейтральной позиции грозит республики введением против него санкций, что для России будет еще хуже.

Почему же мы регулярно продолжаем слышать подобные казахофобные заявления из уст публичных лиц. Ведь конечными выгодополучателями от невежественного отношения к соседям становятся враги России. Конечно, свои националисты в Казахстане, как и в любой другой стране действительно есть, но их единицы. Да, казахстанская молодежь куда чаще старшего поколения придерживается антироссийских позиций. Но во многом это связано с огромным влиянием западного информационного поля в стране.

Пользуются подобными необдуманными заявлениями также казахстанские националисты и всевозможные паникеры, создающие моральную панику в обществе, ухудшая отношения рядовых казахстанцев к России, – отмечает «Газета.Ru».