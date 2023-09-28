Делобанк: две трети россиян согласны платить по QR-коду за дополнительные бонусы

Почти две трети граждан оплачивали бы покупки в магазинах по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), если бы за это начислялся кешбэк или другие бонусы. К такому выводу пришли аналитики Делобанка по итогам проведенного опроса*.

Сейчас оплата по QR-коду, в отличии от оплаты картой, практически никогда не подразумевает кешбэк, поэтому банковские карточки все еще популярнее среди россиян. Однако 63,7% опрошенных заявили, что выбирали бы QR-код, если часть средств потом возвращалась. При этом 59,3% респондентов выбрали бы QR-код в качестве предпочтительного способа оплаты, если бы у них с собой не оказалось банковской карты. 57,3% опрошенных заявили, что могли бы выбрать QR-код при оплате квитанций (за ЖКХ, детский сад, секции и проч.), чтобы не вводить реквизиты вручную.

Более трети россиян опасаются утечки своих платежных данные в интернете: 35,7% сообщили, что оплачивают онлайн-покупки по QR-коду, чтобы не вводить данные карты на сайтах. 34% опрошенных ответили, что выбрали бы оплату по QR-коду в торговой точке, если продавец сам предлагает такой метод оплаты. При этом каждый пятый из респондентов выбирает оплату по QR-коду в любом случае, когда есть такая возможность.

«Каждый третий покупатель готов оплачивать по QR-коду и без дополнительных бонусов. Для этого достаточно, чтобы продавец просто предложил этот способ. Таким образом бизнес может сократить расходы на банковское обслуживание на 20%, потому что комиссия по СБП в 3 раза ниже эквайринговой. Поэтому предпринимателям выгодно мотивировать продавцов, менять стандарты и скрипты продаж, чтобы каждому покупателю предлагали оплату по QR. А если начислять бонусы за покупки по программе лояльности, это стимулирует повторные продажи и позволит бизнесу больше заработать», — прокомментировала Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

*всероссийский опрос среди 1550 человек в возрасте от 30 до 55 лет. Исследование проводилось 30-31 августа 2023 года.