Деловая программа BRICS+ Fashion Summit собрала 250 спикеров из разных стран

Культура
25 октября 2024

В столичном МКЗ «Зарядье» прошел второй BRICS+ Fashion Summit. Деловая часть мероприятия собрала 250 спикеров из стран СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

В общей сложности было проведено 42 сессии, из которых ключевыми стали «Мода как культурная дипломатия. В форуме приняли участие дизайнеры, эксперты, главы модных ассоциаций, руководители и преподаватели учебных заведений из более чем 100 стран.

Посетителями мероприятия стали примерно 20 тыс. человек. Онлайн-трансляции саммита набрали свыше 4 млн просмотров. BRICS+ Fashion Summit организован при поддержке Фонда моды при поддержке Правительства Москвы.


В качестве главного культурного события форума следует назвать международную выставку «Наследие», участие в которой приняли свыше 50 дизайнеров из 47 стран.

В ходе BRICS+ Fashion Summit было объявлено о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation), что сопровождалось подписанием соответствующей декларации.

Кроме того, в ЦВЗ «Манеж» прошел fashion-интенсив на тему «Новые рынки — новые перспективы. Создание успешного фешен-бренда в эпоху глобализации».

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