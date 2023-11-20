Деловая сессия тематической конференции пройдет при участии адвоката Елены Финогеновой

Елена Финогенова, адвокат, основатель и партнёр Группы «Победа», председатель коллегии адвокатов «ЮС-Виктория г. Москвы», 24 ноября 2023 года примет участие в конференции «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2023».

Эксперты на деловых сессиях обсудят такие вопросы, как бизнес-конфликты сквозь призму судебной практики, уголовные расследования и риски в бизнес-сфере, корпоративные расследования, а также субсидиарная ответственность собственников.

Елена выступит в качестве спикера с темой «Новое в сфере субсидиарной ответственности собственников и менеджмента» в рамках деловой сессии II.