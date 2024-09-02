День нефтяника в Новгороде: как получить престижную профессию

В первое воскресенье сентября в России отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности, или, как называют его сами отраслевые специалисты, День нефтяника. Причем празднуют не только в традиционно считающихся «нефтегазовыми» регионах, но и там, где добычу углеводородов представить невозможно. Вся страна пронизана системой магистральных нефтепроводов, которые питают экономику городов и областей, обеспечивают стратегические экспортные поставки, а значит – стабильность экономики.

В регионах нефтетранспортные предприятия – это крупнейшие налогоплательщики, благотворители, работодатели. Как передает издание 53ньюз, в Новгородской области такой деятельностью занимается ООО «Транснефть – Балтика», если точнее, два его районных нефтепроводных управления – Новгородское и Ярославское. Первое эксплуатирует стратегический магистральный нефтепровод БТС-2 с конечной точкой в порту Усть-Луга Ленинградской области. Второе участвует в обеспечении надежной и безопасной работы магистральных нефтепродуктопроводов Ярославль – Приморск 1 и 2, а также нефтепровода Палкино – Приморск.

Перекачивающие станции зачастую расположены в удаленных районах, обеспечивая местных жителей достойной работой и хорошим пакетом социальной поддержки. Предприятие помогает работникам организовывать семейный отдых, занятия спортом, профсоюзные ячейки устраивают познавательные поездки и мероприятия. А для молодежи работа здесь – это хорошая возможность для профессионального и карьерного роста.

«Мы всеми возможными средствами поддерживаем профессиональное развитие наших работников. Предприятие заинтересовано в высококвалифицированных кадрах как рабочих, так и инженерных специальностей. Мы рады выпускникам колледжей, которые, трудоустроившись, могут продолжить освоение разнообразных знаний, навыков и умений. Самые перспективные имеют возможность получить высшее инженерное образование уже в ходе работы – предприятие будет всецело этому способствовать и помогать», – отмечает генеральный директор Владимир Радов.

В нефтепроводной отрасли с освоения рабочей специальности или с работы инженером на удаленной станции зачастую начинается путь до топ-менеджера предприятия. Владимир Радов после окончания профильного вуза сам приехал молодым инженером на нефтеперекачивающую станцию «Палкино» недалеко от города Мышкина в Ярославской области. После этого он прошел все ступени профессиональной карьеры до того, как возглавил крупное предприятие, отвечающее за экспортные поставки российской нефти и нефтепродуктов, со штатом более 6,5 тыс. человек.

«Подобный путь необходим, в том числе и дипломированным специалистам, чтобы руками прочувствовать и понять технику, «на земле» разобраться во всех тонкостях ее работы. Только после этого их можно считать настоящими инженерами, готовыми решать любые производственные задачи. Более того, нередко вчерашние студенты, уже получившие дипломы о высшем образовании, приходят к нам даже не на инженерные, а на рабочие специальности. Понятно, что обычно это лишь стартовый этап. Но этап важный, и от того, как они проявят себя на нем, во многом зависит их профессиональное будущее», – уточняет руководитель предприятия.

Есть и те, кто находит призвание именно в рабочих профессиях. Работа линейного трубопроводчика, электромонтера, сварщика, оператора товарного, машиниста экскаватора и многих других сегодня также требует высоких компетенций и постоянного развития.

Двигаться вперед, быть первыми в своем деле, а значит – самыми востребованными и конкурентоспособными на рынке труда, помогает работникам «Транснефти» ежегодный конкурс «Лучший по профессии». Он проходит в несколько этапов: сначала каждое дочернее предприятие системы «Транснефть» определяет лучших среди своих работников, затем все они встречаются в финальных соревнованиях.

Задания разнообразны и зависят от специфики той или иной профессии. Например, электромонтеры должны продемонстрировать не только навыки, необходимые для исполнения профессиональных обязанностей, но и умение правильно оказать первую медицинскую помощь. Об уровне машинистов экскаватора красноречиво говорят задания, среди которых есть задача открыть ковшом многотонной машины крышку бутылки лимонада или написать слово «Семья». В ходе конкурса проверяются не только практические навыки участников, но и теоретические знания.

В этом году в копилку «Транснефть – Балтики» добавилась новая золотая медаль конкурса. Победителем стала оператор товарный по нефтепродуктам Диана Павлова. Серебро принес машинист экскаватора Евгений Бредников.

С производственными процессами и устройством предприятия потенциальные работники могут познакомиться еще до начала трудовой карьеры. Например, школьники могут попасть на его объекты в рамках профориентационных уроков и экскурсий. А если после этого решат связать свою профессиональную деятельность с «Транснефтью», им помогут отраслевые колледжи и вузы. Те, кто уже получает техническое образование, приходят на практику. По ее результатам лучшие имеют все шансы получить постоянную работу. Например, в этом году на объектах в Ленинградской, Новгородской и Ярославской областях практику прошли более 40 учащихся ведущих профильных вузов – Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II и других. Кроме того, осваивали будущие специальности 46 студентов средних специальных образовательных учреждений, таких как Канашский транспортно-энергетический техникум, Уфимский топливно-энергетический колледж, Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж, Невский колледж им. А.Г. Неболсина и др.

Таким образом, предприятия нефтетранспортной отрасли дают широкие возможности для профессионального роста. Талантливые и активные специалисты могут раскрыть себя не только как инженеры, но и в качестве управленцев, а перед теми, кто предпочитает работать руками, открыты пути совершенствования в рабочих профессиях.

Источник: Издание 53 Новости