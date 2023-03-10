Дэниел Старридж так и не раскрылся на элитном уровне. И ни разу не сыграл за «Астон Виллу»

«Ливерпуль» проводит тяжелейший сезон в АПЛ — команде трудно даются очки и победы. В нынешнем сезоне в один из самых титулованных клубов Англии не верят крупные букмекеры — так, например, Pin-Up считает, что у «Манчестер Сити» и «Арсенала» куда как больше шансов на завоевание чемпионства. Подробнее ознакомиться с букмекерской конторой Pin-Up можно на страницах портала Bookmaker Ratings.

В «Ливерпуле» прошли золотые годы форварда Даниэля Старриджа. Траектория его карьеры резко ухудшилась в последние годы, но со стадионом «Вилла Парк» всегда будет чувство «а что, если бы…» — ведь на молодежном уровне Старридж выступал именно за «Астон Виллу».

Сейчас, в 33 года, когда-то подававший надежды игрок все еще мог бы играть в высшем эшелоне спорта, если бы его недавняя карьера не была нарушена постоянными проблемами с травмами.

Было время, когда Старридж относился к лучшим нападающим в АПЛ. Его хладнокровие в финальной трети позволяло команде процветать вместе с Луисом Суаресом — в ту пору, когда «Ливерпуль» практически выиграл Премьер-лигу. К сожалению, болельщики «Виллы» не имели роскоши увидеть жемчужину своей академии в действии, поскольку он покинул клуб и перебрался позже в «Ковентри».