Депутат Госдумы Наталья Боева материально поможет вылечить детей матери инвалида

В рамках проведения региональной недели Депутат Государственной Думы Наталья Боева провела встречу с жителями своего избирательного округа. Во время мероприятия парламентарий познакомилась с женщиной, которая является опекуном своих внуков. Она рассказала, что ее дочь, мать четверых детей — инвалид первой группы. Серьезные проблемы со здоровьем есть и у внуков, но семья не имеет средств для лечения. В частности, один ребенок нуждается в прохождении курса лечебного массажа. Наталья Боева рассказала, что она сама является бабушкой, и хорошо понимает, какое внимание необходимо болеющим внукам. Она передала заявительнице деньги на проведение необходимого курса массажа для ребенка.

В ходе встречи к Наталье Боевой также обратилась ейчанка, многодетная мама. Она рассказала, что ее пятилетний сын Савелий страдает от последствий перинатального поражения центральной нервной системы, задержки речевого развития. Ему нужно прохождение курса реабилитации. Депутат незамедлительно связалась с Минздравом Краснодарского края, попросив подобрать для ребенка учреждение для прохождения процедур. Решение данного вопроса Наталья Боева взяла под личный контроль.