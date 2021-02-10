Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил действия России по борьбе с COVID-19

Если на Западе Россию ругают, значит, мы всё делаем правильно. В борьбе с пандемией наша страна преуспела: создала вакцину раньше других стран, запустила массовую кампанию по вакцинации. Об этом, комментируя в беседе с «Журналистской правдой» борьбу с COVID-19 в мире и, в частности, в РФ, заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

«Россия смогла поставить эффективный барьер пандемии, потому что действовала в своих интересах, а не по команде различных «советников» и «доброжелателей» из стран коллективного запада, — уверен он. — Сколько мы выслушали грязи в свой адрес, особенно о нашей структуре здравоохранения: и что мы отсталые, и ничего не понимаем, и мировое сообщество думает иначе — а в итоге мы первые сделали вакцину и уже представляем её на международном рынке».

Собеседник «Журналистской правды» также обратил внимание на то, что российская экономика пострадала гораздо меньше, чем в странах так называемой «Большой семерки».

«Поэтому моё глубокое убеждение, была полностью права старая пословица: если из-за рубежа нас ругают — значит, мы все делаем правильно», — подытожил Бальбек.

Напомним, что на данный момент российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доступна не только гражданам РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик, но и жителям стран, где данное средство было зарегистрировано. Ещё в ряд стран поставка вакцины начнётся в ближайшее время. В частности, вакцинация жителей Армении вакциной «Спутник V» начнётся в марте.

Вакцина, полностью разработанная, внедрённая и произведённая в РФ, показала свою эффективность и отсутствие побочных эффектов. Вместе с тем, американский аналог от фирмы Pfizer, вызывает много вопросов у специалистов.