Депутат Госдумы Владимир Евланов считает актуальным процесс газификации участков краснодарцев

В Краснодаре депутат Госдумы РФ Владимир Евланов провел личный прием граждан. Он за два дня рассмотрел 15 обращений при непосредственном общении, а также 18 заявлений, поступивших в дистанционном формате.

Жителей волнуют проблемы здравоохранения, вопросы увеличения количества стихийных свалок и газификация дачных участков.

«Сегодня газификация – один из ключевых моментов, который определяет качество жизни людей», — подчеркнул парламентарий.

Недавно в Краснодаре подключили к газу СНТ «Родник» и «Ивушка», до конца года планируют газифицировать еще девять садовых товариществ. В данное время по поручению президента РФ правительство совместно с «Газпромом» разрабатывает механизм по бесплатному подведению газа к участкам россиян.

Актуальными остаются для граждан вопросы здоровья. Владимир Евланов обратился по ряду частных сложных случаев за содействием к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову. Совместно с администрациями округов и департамента городского хозяйства будет решен вопрос с большой стихийной свалкой. Депутат подчеркнул, что необходимо находить и наказывать виновных в незаконном сбросе отходов.