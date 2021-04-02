Депутат Государственной думы Наталья Боева оказала помощь Каневской художественной галерее

В рамках региональной недели Депутат Государственной думы РФ Наталья Боева побывала в культурном центре станицы Каневской (Краснодарский край). Ранее из социальных сетей народная избранница узнала, что данную художественную галерею могут закрыть из-за долгов, которые возникли по причине карантина и отсутствия финансирования.

Во время своего визита Наталья Боева финансово помогла Каневской художественной галерее и сообщила о том, что берет ее развитие на свой личный контроль. Данный центр должен продолжать работать для представителей подрастающего поколения. Сейчас у него свыше 40 воспитанников, которые любят галерею и дорожат ей. Деятельность таких культурных центров способствует развитию творческого потенциала детей, учит их видеть прекрасное. Как добавила депутат Госдумы РФ Наталья Боева, необходимо продолжать развитие школы, чтобы она стала известной на весь Каневский район.