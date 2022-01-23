Депутат Михаил Романов рассказал, как поправки в КоАП защитят права граждан в сфере ЖКХ

Общество
23 января 2022

Проект закона, которым предусмотрено появление в РФ новой системы санкций к ресурсоснабжающим организациям при нарушении последними нормативов обеспечения граждан услугами ЖКХ, одобрен в первом чтении Государственной Думой России. Согласно проекту закона, в случае первого нарушения установлены следующие размеры штрафов: для юрлиц – от 30 тыс. руб., для должностных лиц – 5-10 тыс. руб. В случае, если нарушение совершено повторно, юрлица должны будут раскошелиться на сумму 50-200 тыс. руб., должностные лица – 15-30 тыс. руб.

Депутата Думы Михаил Романов, являющийся первым зампредом парламентского комитета по контролю, убежден, что в случае внедрения указанной системы санкций удастся не только повысить качество услуг в сфере ЖКХ, но и обеспечить максимальную защиту прав потребителей.

На сегодняшний день ресурсоснабжающие организации могут позволять себе взыскание долгов путем непредоставления услуг ЖКХ или их некачественного оказания. При этом с 2007 г. какая-либо индексация штрафов отсутствовала: юрлица платят 5-10 тыс. руб., должностные лица – 500-1000 руб.

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