Депутат Михаил Романов: спортсмены из Санкт-Петербурга показали прекрасные результаты на Олимпиаде

Общество
20 февраля 2022

На прошедших в Пекине Олимпийских Играх Санкт-Петербург в российской олимпийской сборной был представлен 33 атлетами. По мнению депутата Госдумы РФ, спортсмены из Северной столицы России продемонстрировали на Играх прекрасные результаты.

Сборная России с 32 медалями в неофициальном олимпийском медальном зачете по общему количеству наград заняла второе место. Михаил Романов поздравил российских спортсменов с перевыполнением программы минимум: по словам парламентария, перед отправлявшейся на Олимпиаду командой ставилась задача выиграть 30 медалей, а в результате в копилке нашей команды их 32, что позволило нам занять в общемедальном зачете 9 место.

По мнению депутата, все участники сборной России – настоящие герои, вносившие личный вклад в общий результат выступления сборной, поддержавшие ее международный спортивный авторитет.

Депутат-единоросс сердечно поздравил спортсменов-петербуржцев и всех российских олимпийцев с успешной Олимпиадой, и пожелал им новых свершений и счастливого возвращения домой.

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