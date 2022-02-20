Депутат Михаил Романов: спортсмены из Санкт-Петербурга показали прекрасные результаты на Олимпиаде

На прошедших в Пекине Олимпийских Играх Санкт-Петербург в российской олимпийской сборной был представлен 33 атлетами. По мнению депутата Госдумы РФ, спортсмены из Северной столицы России продемонстрировали на Играх прекрасные результаты.

Сборная России с 32 медалями в неофициальном олимпийском медальном зачете по общему количеству наград заняла второе место. Михаил Романов поздравил российских спортсменов с перевыполнением программы минимум: по словам парламентария, перед отправлявшейся на Олимпиаду командой ставилась задача выиграть 30 медалей, а в результате в копилке нашей команды их 32, что позволило нам занять в общемедальном зачете 9 место.

По мнению депутата, все участники сборной России – настоящие герои, вносившие личный вклад в общий результат выступления сборной, поддержавшие ее международный спортивный авторитет.

Депутат-единоросс сердечно поздравил спортсменов-петербуржцев и всех российских олимпийцев с успешной Олимпиадой, и пожелал им новых свершений и счастливого возвращения домой.