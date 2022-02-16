Депутат Михаил Романов: статистика подтверждает необходимость ужесточения наказания за педофилию

В России за последние десять лет вдвое выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершенных в отношении лиц, которые не достигли совершеннолетия. При этом в 2021 г., в сравнении с 2020 г., число таких преступных деяний увеличилось на 8%, говорит депутат Госдумы РФ Михаил Романов, выступивший в поддержку законопроекта, предусматривающего ужесточение наказания за педофилию. Документ был рассмотрен ГД РФ во втором чтении.

По мнению депутата, статистика красноречиво свидетельствует о том, что педофилов надлежит наказывать более сурово. При этом он добавил, что применительно к данным деяниям весьма непросто разворачивать программы профилактических мероприятий, поэтому ответственность для преступников должна последовательно повышаться, и государство должно работать в этом направлении.

Авторы документа предлагают установить наказание за укрывательство тяжких преступлений в отношении лиц младше 14 лет и усилить ответственность за преступления против детей с использованием Интернета.