Депутат Михаил Романов заявил, что приюты для животных должны стать цивилизованным видом благотворительной деятельности

Депутат Госдумы и член фракции Единая Россия Михаил Романов рассказал о том, что в парламенте в котором чтении рассматривается закон об изменениях системы организации приютов для животных. Помимо прочего в этом законопроекте ужесточится наказание за жестокое обращение с питомцами, а так же будут пересмотрены нормы содержания животных, которые используются в культурно – зрелищных мероприятиях, пишет MOS.NEWS.

Законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации статьей «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались». Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных будет наказываться предупреждением или штрафом: для должностных лиц – в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев также повлечет за собой предупреждение или штраф в том же размере.

Михаил Романов уверен, что принятие закона будет способствовать изменению системы организации и функционирования приютов для бездомных животных. Приюты должны стать цивилизованным видом благотворительной деятельности. Государство должно субсидировать их функционирование и помогать в их организации. Депутат убежден, что местные власти должны выделять землю под приюты, которая будет находиться в стороне от жилых массивов. Сегодня, когда приюты соседствуют с жилыми домами, часто возникают конфликты из-за постоянного шума и неприятного резкого запаха, который неизбежен из-за большого скопления животных.

Михаил Романов сам на постоянной основе помогает нескольким приютам для животных, и прекрасно представляет как обстоят дела в данной сфере. Владельцы приютов часто не могут, или не хотят обеспечивать питомцам должный уровень содержания, питания и медицинского обслуживания. Сами приюты функционируют в основном на пожертвования или личные средства владельцев. Неухоженные животные продолжают быть источником повышенной опасности для окружающих, особенно когда приют находится близко к жилым домам, а значит, приюты не исполняют своей главной функции, обеспечение безопасности жителей городов.

Михаил Романов уверен, что принятие закона станет поворотным моментом для всей системы содержания бездомных животных.