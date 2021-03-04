Депутат Наталья Боева призвала муниципалитеты обратить внимание на незаконно торгующих цветами продавцов

Предваряя наступление Международного женского дня, депутат Госдумы РФ Наталья Боева призвала муниципалитеты уделить пристальное внимание продавцам цветов, которые намерены неоправданно задирать цены или заниматься незаконной торговлей. Кроме того, парламентарий выдвинула инициативу по созданию «цветочных зон», в которых были бы созданы льготные условия для всех предпринимателей.

Наталья Боева отметила в своем комментарии, что многие недобросовестные продавцы спекулируют на доброй традиции мужчин в России покупать цветы для своих близких и знакомых женского пола. Продавцы, которые незаконно торгуют цветами к 8 марта, фактически способствуют росту цен. Дело в том, что они не платят за аренду и налоги, что приводит к неправильному формированию цен. Это наносит серьезный ущерб ценовой политике тех предпринимателей, которые работают добросовестно. Те пытаются подстроиться под неблагоприятную ситуацию: или работают в убыток, или вынуждены завышать цены для получения прибыли, — констатировала Наталья Боева.