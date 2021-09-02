Депутат ЗСК Олег Бойченко поздравил учеников с Днем знаний

1 сентября парламентарий посетил одну из кубанских школ и принял участие в высадке деревьев.

В этом году в образовательном учреждении открыли два полицейских класса. Учащиеся будут углубленно изучать право и обществознание, а также знакомиться с работой МВД. Кроме того, юных полицейских ждут экскурсии в музей МВД и встречи с ветеранами.

— Для ребят, которые мечтают служить в полиции, это отличный старт, чтобы добиться своей цели и стать добропорядочным служителем закона. Считаю, что у учащихся, которые окончат полицейские классы, должны быть преимущества при поступлении в университеты МВД, — сказал Олег Бойченко.

Также парламентарий принял участие в высадке новых деревьев на Аллее доблести и Славы МВД в школе. Мероприятие провели в память о полицейских, которые погибли при исполнении служебного долга.

В конце торжественной части Олег Бойченко поздравил учеников и их родителей с началом нового учебного года.

— Пусть каждый день будет познавательным и интересным. Успехов вам, здоровья, терпения и высоких результатов! – сказал парламентарий.

Отдельно он поблагодарил педагогов за их нелегкий труд, пожелал крепкого здоровья и благополучия.